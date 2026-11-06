Tiết Cương công khai mối quan hệ với Cát Tường

Vừa qua, trong buổi gặp gỡ diễn viên Tiết Cương, danh hài Thúy Nga bất ngờ hỏi thẳng về mối quan hệ giữa nam nghệ sĩ và NSƯT Cát Tường. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cả hai từng có thời gian thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các video YouTube, đi chơi và tham gia nhiều hoạt động đời thường.

Thúy Nga đặt câu hỏi liệu sau khi kết hôn, Tiết Cương còn gặp gỡ Cát Tường để thực hiện nội dung trên YouTube hay không. Nữ danh hài còn thẳng thắn thắc mắc hai nghệ sĩ có tình cảm với nhau hay không, bởi sự thân thiết của họ từng khiến nhiều người trong giới cũng phải tò mò.

Tiết Cương hội ngộ cùng Thúy Nga ở Mỹ.

Trước câu hỏi này, Tiết Cương hài hước đáp: "Cái này nguy hiểm lắm, bí mật, không nói được. Bây giờ tôi đã là người có gia đình rồi, đừng nói những chuyện đó, không hợp".

Sau đó, nam diễn viên giải thích rằng từ khi kết hôn, anh chuyển về Long An sinh sống, trong khi Cát Tường vẫn ở TP.HCM nên cả hai ít có cơ hội gặp gỡ. Thỉnh thoảng, nữ nghệ sĩ về Long An thăm bạn hoặc anh lên thành phố gặp cô. Tuy nhiên, cả hai không còn nhiều thời gian kết hợp làm YouTube như trước.

Đáng chú ý, khi nhắc đến chuyện tình cảm hiện tại của bạn thân, Tiết Cương tiết lộ: "Cát Tường có 'người yêu mới' rồi, là Trung Dũng. Cả hai đang kết hợp làm show mới rầm rộ lắm".

Nam diễn viên cho biết anh rất thương Cát Tường và ủng hộ sự kết hợp giữa cô với Trung Dũng. Tiết Cương cũng nhấn mạnh bản thân luôn mong những người mình quý trọng có được hạnh phúc, kể cả người yêu cũ. Anh cho rằng khi đã từng thương một người, việc vui mừng khi họ có cuộc sống mới là điều bình thường.

Cát Tường và Tiết Cương vốn là đôi bạn thân có hơn 30 năm quen biết.

Thực tế, mối quan hệ giữa Tiết Cương và Cát Tường từng nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Cả hai quen biết nhau từ thời còn học tại Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, sau đó duy trì tình bạn trong nhiều năm. Khi cùng làm nội dung YouTube, họ thường xuyên quay video ăn uống, đi chơi và trò chuyện, khiến không ít khán giả ghép đôi.

Tuy nhiên, Cát Tường từng nhiều lần lên tiếng khẳng định cô và Tiết Cương chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Nữ nghệ sĩ cho biết thời điểm cả hai bắt đầu làm YouTube chung, nam diễn viên chưa có bạn gái. Sau đó, Tiết Cương quen Ngọc Thưởng nhưng giữ kín chuyện tình cảm nên công chúng vẫn tưởng hai người là một đôi.

Cát Tường cũng tiết lộ những chuyến đi chung thường có từ 3-4 người, trong đó có Ngọc Thưởng. Vợ của Tiết Cương thậm chí còn là người cầm máy quay, ghi lại những khoảnh khắc giữa hai nghệ sĩ. Nữ MC từng khẳng định cả hai có thể hợp nhau về một số điểm trong tính cách nhưng không phù hợp để trở thành vợ chồng.

Về phía Tiết Cương, nam diễn viên sinh năm 1973, quê Long An, từng là gương mặt quen thuộc của sân khấu hài và phim truyền hình phía Nam. Anh được khán giả nhớ đến qua các tác phẩm như Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Cô nàng bất đắc dĩ và Vật chứng mong manh. Năm 2003, anh được trao danh hiệu Diễn viên hài được yêu thích tại Gala Cười.

Không chỉ hoạt động trên truyền hình, Tiết Cương còn tham gia nhiều phim điện ảnh, đáng chú ý là thương hiệu Lật mặt của đạo diễn Lý Hải. Nam diễn viên từng góp mặt trong Lật mặt (72 tỷ đồng), Lật mặt 3: Ba chàng khuyết (85 tỷ đồng), Lật mặt 4: Nhà có khách (118 tỷ đồng), Lật mặt 5: 48H (157 tỷ đồng), Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh (273 tỷ đồng) và Lật mặt 7: Một điều ước (483 tỷ đồng).

Tiết Cương kết hôn với Ngọc Thưởng.

Năm 2022, Tiết Cương kết hôn với Ngọc Thưởng, người kém anh 26 tuổi. Sau khi lập gia đình, nam diễn viên dần chuyển về quê sinh sống, dành thời gian chăm sóc gia đình và phát triển các kênh YouTube cá nhân.

Trong khi đó, Cát Tường sinh năm 1977, là NSƯT, diễn viên và MC được đông đảo khán giả biết đến. Cô từng gây chú ý với vai Yến trong Đồng tiền xương máu, sau đó tiếp tục tham gia Hương phù sa, Cô gái xấu xí và nhiều tác phẩm truyền hình khác. Bên cạnh diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn ghi dấu ấn qua chương trình truyền hình.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Cát Tường từng góp mặt trong Nhà có 5 nàng tiên (60 tỷ đồng), Tía tui là cao thủ (50 tỷ đồng) và Siêu lừa gặp siêu lầy (121 tỷ đồng). Ba tác phẩm có tổng doanh thu phòng vé khoảng 231 tỷ đồng.

Hiện tại, dù không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau như trước, Tiết Cương và Cát Tường vẫn duy trì tình bạn lâu năm. Những chia sẻ mới nhất của nam diễn viên một lần nữa cho thấy mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ vẫn gắn bó, trong khi mỗi người đều có cuộc sống và hướng đi riêng.