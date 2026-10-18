Tiết Cương chia sẻ hình ảnh mới nhất ở Mỹ

Mới đây, Tiết Cương chia sẻ hình ảnh check-in tại Mỹ trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Ở quê thì chăn trâu qua Mỹ thì chăn bò, nói chung số Sửu tui vất vả vậy mà vui”. Cách nói dí dỏm của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trong ảnh, Tiết Cương xuất hiện với phong cách cao bồi Mỹ, gồm áo sơ mi trắng dài tay xắn gấu, quần jean xanh, thắt lưng da bản lớn và chiếc mũ cao bồi màu sáng. Nam diễn viên nở nụ cười rạng rỡ, tay cầm dây dắt một chú ngựa màu nâu. Phía sau là công trình bằng gỗ mang phong cách miền Tây nước Mỹ cùng khung cảnh đồi núi hoang sơ, tạo nên khung hình đậm chất cao bồi.

Tiết Cương có trải nghiệm thú vị ở Mỹ.

Trái với cách diễn đạt có phần than thở về sự vất vả, biểu cảm vui vẻ của Tiết Cương cho thấy anh đang tận hưởng trải nghiệm, khám phá cuộc sống nơi đất khách.

Thực tế, Tiết Cương sang Mỹ khoảng 3 tuần để thăm em gái đang sinh sống tại bang Arizona. Nhân chuyến đi, nam diễn viên cũng tranh thủ gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như Thúy Nga, Trương Minh Cường, kết hợp du lịch và ghi lại những trải nghiệm đời thường để chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân.

Tiết Cương là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam, nổi bật qua sân khấu hài và nhiều bộ phim dài tập. Anh từng gây ấn tượng với vai luật sư Trọng trong Hướng Nghiệp, đồng thời góp mặt trong các tác phẩm như Mùi Ngò Gai và Cô Nàng Bất Đắc Dĩ. Lối diễn tự nhiên, kết hợp nét hài hước giúp nam diễn viên tạo dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Tiết Cương từng tham gia loạt phim Lật Mặt của đạo diễn Lý Hải, trong đó có Lật Mặt 5: 48H, Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh và Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Riêng Lật Mặt 7: Một Điều Ước đạt doanh thu khoảng 475 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Đây là doanh thu của toàn bộ tác phẩm, không phải khoản thu nhập riêng của nam diễn viên.

Tiết Cương và vợ Ngọc Thưởng.

Về đời tư, Tiết Cương kết hôn với Ngọc Thưởng vào năm 2022. Sau khi lập gia đình, anh thường chia sẻ những khoảnh khắc bình dị, từ sinh hoạt thường ngày đến các chuyến đi trải nghiệm. Nam diễn viên cũng được khán giả chú ý bởi phong cách chân chất.

Hình ảnh Tiết Cương diện trang phục cao bồi, vui vẻ tạo dáng bên chú ngựa tại Mỹ nhận được sự chú ý nhờ phong cách gần gũi và cách chia sẻ hài hước. Qua bài đăng, nam diễn viên mang đến một khoảnh khắc đời thường trong chuyến đi, tiếp tục duy trì sự kết nối với khán giả.