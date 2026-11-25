Quốc hội Khóa XVI

Lắng nghe những vấn đề thiết thực từ đời sống

Chiều 25/11, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Thanh Thủy và phường Phong Thái, kết nối trực tuyến với các xã, phường khác.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, đại biểu Quốc hội thành phố Huế; đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế; TS. Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm cầu phường Thanh Thủy. Ảnh: Nguyễn Hiệp.

Tại các điểm tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều vấn đề gắn trực tiếp với đời sống và công tác quản lý ở cơ sở. Nổi bật là tình trạng một số hộ dân tại Phong Thái, Kim Long và Bình Điền chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, dù đã khai hoang, sử dụng ổn định, không có tranh chấp từ trước ngày 1/7/2014 và hiện phù hợp quy hoạch. Nguyên nhân được phản ánh là hồ sơ địa chính qua nhiều thời kỳ chưa phản ánh đầy đủ hiện trạng sử dụng đất.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm cầu phường Phong Thái. Ảnh: Thành Hoàng.

Trao đổi tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết bản đồ địa chính cũ không phải căn cứ duy nhất để xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng đất. Cơ quan chức năng cần kiểm tra thực địa, rà soát hồ sơ qua các thời kỳ và căn cứ quy định pháp luật để xem xét từng trường hợp.

Cử tri cũng kiến nghị nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đối với viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công cấp phường; xem xét những bất cập trong chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố và cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã sau sắp xếp.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế, tiếp thu, giải đáp kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Hoàng.

Đối với sản xuất nông nghiệp, cử tri phản ánh chi phí vật tư đầu vào tăng, giá nông sản thiếu ổn định, ảnh hưởng đến người dân Hóa Châu; đề nghị bình ổn giá vật tư, hỗ trợ đầu ra cho nông sản. Cùng với đó là kiến nghị tăng cường kiểm soát hàng giả, thực phẩm không an toàn và thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, đại biểu Quốc hội thành phố Huế, tiếp thu, giải đáp kiến nghị của cử tri. Ảnh: Nguyễn Hiệp.

Một kiến nghị giàu ý nghĩa nhân văn là nghiên cứu bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, tu bổ phần mộ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhất là đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, chính sách hiện hành chưa có quy định riêng về kinh phí tu bổ, tôn tạo phần mộ. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp, chuyển kiến nghị đến các cơ quan Trung ương nghiên cứu.

Phân định rõ thẩm quyền, thúc đẩy giải quyết kiến nghị

Cử tri còn đề nghị đầu tư kè những đoạn sông thường xuyên sạt lở; quan tâm chủ trương đầu tư tuyến đường ven đầm phá Cầu Hai và tuyến đường ven biển Thuận An - Vinh Lộc. Bên cạnh đó, cử tri phản ánh khoảng thời gian chờ 4-5 tháng giữa các bước tuyển chọn, khám tuyển và giao quân gây khó khăn cho thanh niên đang làm việc xa địa phương trong việc sắp xếp công việc, ổn định thu nhập trước khi nhập ngũ.

TS. Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế phát biểu. Ảnh: Nguyễn Hiệp.

Tiếp thu, giải trình tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế đề nghị các sở, ngành và chính quyền cơ sở phối hợp rà soát, sớm có giải pháp xử lý cụ thể đối với những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, nhất là vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc chỉnh trang, bảo đảm vệ sinh môi trường trên tuyến Quốc lộ qua địa bàn phường Phong Thái.

Cử tri thành phố Huế phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Hoàng.

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết.

Tại điểm tiếp xúc cử tri phường Thanh Thủy, đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Đoàn ghi nhận những khó khăn của người dân, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu hỗ trợ nông dân giảm chi phí sản xuất, chủ động đầu ra, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đối với tình trạng hàng giả, thực phẩm không an toàn và thuốc không rõ nguồn gốc, cần tăng cường phối hợp kiểm tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nguyễn Hiệp.

Việc phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành được xác định là yêu cầu quan trọng để các kiến nghị không dừng lại ở hội nghị. Những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương cần được các sở, ngành, chính quyền cơ sở rà soát, tham mưu giải quyết; kiến nghị vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, chuyển đúng cơ quan xem xét.

Qua đó, hoạt động tiếp xúc cử tri không chỉ là dịp thông tin kết quả kỳ họp mà còn góp phần đưa tiếng nói từ cơ sở vào quá trình hoàn thiện chính sách, thúc đẩy giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống Nhân dân.