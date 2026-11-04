Tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND 2 cấp (tỉnh, phường) với cử tri phường Tân Phong

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Mùa A Trừ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Phong (Tổ phó tổ Đại biểu số 1, HĐND tỉnh); Trần Thị Phước Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (đại biểu HĐND tỉnh); Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các cơ quan chuyên môn phường Tân Phong; đại diện Ban Giám hiệu các trường học, lãnh đạo trạm y tế; bí thư chi bộ, trưởng bản, Ban công tác Mặt trận và cử tri 3 bản: Suối Thầu, Thống Nhất và Bản Giang.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri các bản được đại biểu HĐND tỉnh, phường thông tin kết quả kỳ họp thứ năm, kỳ họp thứ sáu, kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) và dự kiến thời gian, chương trình, nội dung kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ) HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; kết quả kỳ họp thứ năm, sáu, bảy, tám (kỳ họp chuyên đề) và dự kiến thời gian, chương trình, nội dung kỳ họp thứ chín (kỳ họp thường lệ) HĐND phường khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Trần Thị Phước Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI thông tin về các kỳ họp của HĐND tỉnh.

Theo đó, kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ) HĐND tỉnh khoá XVI dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, khoảng thời gian từ 7-10/12/2026. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền; chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ chín (kỳ họp thường lệ) HĐND phường khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 16-18/12/2026. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; quyết định những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND phường.

Cử tri bản Suối Thầu nêu kiến nghị tại hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri 3 bản đề xuất, kiến nghị các nội dung về: đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông nội bản, đường ra khu sản xuất, kè suối, kênh mương thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu sản xuất cho bà con; hỗ trợ xoá nhà tạm; xây dựng nhà văn hoá bản…

Cử tri bản Bản Giang nêu kiến nghị tại hội nghị.

Đồng chí Mùa A Trừ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Phong, Tổ phó tổ Đại biểu số 1, HĐND tỉnh giải đáp các kiến nghị của cử tri.

Lãnh đạo UBND phường Tân Phong trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Trên cơ sở ý kiến, phản ánh của người dân, các đại biểu HĐND tỉnh, phường Tân Phong đã trả lời, giải đáp các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, các đại biểu tiếp thu, tổng hợp ý kiến gửi đến các sở, ban, ngành liên quan để sớm có câu trả lời, giải quyết thoả đáng kỳ vọng của nhân dân.