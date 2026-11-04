Tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND 2 cấp (tỉnh, phường) với cử tri phường Tân Phong
Chiều 4/11, tại Nhà văn hoá bản Suối Thầu, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) phường Tân Phong phối hợp với HĐND, UBND phường tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; trước kỳ họp thứ chín HĐND phường Tân Phong khóa V, nhiệm kỳ 2026 - 2031 giữa đại biểu HĐND 2 cấp (tỉnh, phường) với cử tri phường Tân Phong.
Dự hội nghị có các đồng chí: Mùa A Trừ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Phong (Tổ phó tổ Đại biểu số 1, HĐND tỉnh); Trần Thị Phước Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (đại biểu HĐND tỉnh); Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các cơ quan chuyên môn phường Tân Phong; đại diện Ban Giám hiệu các trường học, lãnh đạo trạm y tế; bí thư chi bộ, trưởng bản, Ban công tác Mặt trận và cử tri 3 bản: Suối Thầu, Thống Nhất và Bản Giang.
Tại hội nghị, cử tri các bản được đại biểu HĐND tỉnh, phường thông tin kết quả kỳ họp thứ năm, kỳ họp thứ sáu, kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) và dự kiến thời gian, chương trình, nội dung kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ) HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; kết quả kỳ họp thứ năm, sáu, bảy, tám (kỳ họp chuyên đề) và dự kiến thời gian, chương trình, nội dung kỳ họp thứ chín (kỳ họp thường lệ) HĐND phường khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Theo đó, kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ) HĐND tỉnh khoá XVI dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, khoảng thời gian từ 7-10/12/2026. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền; chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.
Kỳ họp thứ chín (kỳ họp thường lệ) HĐND phường khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 16-18/12/2026. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; quyết định những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND phường.
Tại hội nghị, cử tri 3 bản đề xuất, kiến nghị các nội dung về: đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông nội bản, đường ra khu sản xuất, kè suối, kênh mương thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu sản xuất cho bà con; hỗ trợ xoá nhà tạm; xây dựng nhà văn hoá bản…
Trên cơ sở ý kiến, phản ánh của người dân, các đại biểu HĐND tỉnh, phường Tân Phong đã trả lời, giải đáp các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, các đại biểu tiếp thu, tổng hợp ý kiến gửi đến các sở, ban, ngành liên quan để sớm có câu trả lời, giải quyết thoả đáng kỳ vọng của nhân dân.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/chinh-tri/tiep-xuc-cu-tri-giua-dai-bieu-hdnd-2-cap-tinh-phuong-voi-cu-tri-phuong-tan-phong-1209330