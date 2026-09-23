Tiếp xúc con trai mắc thủy đậu, người mẹ 60 tuổi viêm phổi nặng

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Khoảng một tuần trước khi nhập viện, bà L.T.P. tiếp xúc với con trai mắc thủy đậu. Vài ngày sau, bà bắt đầu ho khan nhưng chủ quan không đi khám, vì trước đó con trai cũng có biểu hiện tương tự và đã tự khỏi sau khi điều trị tại nhà.

Đến một ngày trước khi nhập viện, bệnh diễn tiến nhanh. Bà P. sốt, mệt nhiều, xuất hiện ban đỏ rải rác rồi hình thành nhiều phỏng nước trên cơ thể. Người bệnh có tiền sử hội chứng Cushing do thuốc - đây là yếu tố khiến các bác sĩ đặc biệt lưu ý nguy cơ bệnh diễn tiến nặng.

Gia đình đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh khi tình trạng toàn thân xấu đi. Tại khoa Cấp cứu, các tổn thương da được đánh giá có biểu hiện gợi ý bệnh truyền nhiễm. Người bệnh được phân luồng, cách ly và thực hiện các biện pháp kiểm soát lây nhiễm.

Do có triệu chứng ho và tình trạng toàn thân diễn tiến xấu, các bác sĩ tiếp tục đánh giá nguy cơ biến chứng hô hấp. Kết quả CT lồng ngực cho thấy tổn thương viêm phổi lan tỏa ở cả hai bên, kèm tràn dịch màng phổi trái.

Bà P. được xác định thủy đậu biến chứng viêm phổi nặng và chuyển khoa Nội Tổng quát điều trị. Người bệnh được cách ly, theo dõi sát tình trạng hô hấp, tổn thương phổi, da và toàn trạng.

Sau điều trị, tình trạng viêm phổi từng bước được kiểm soát. Người bệnh không diễn tiến suy hô hấp, không phải thở máy. Sau 10 ngày, các triệu chứng cải thiện rõ, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Bác sĩ chuyên khoa I Hồ Ngọc Việt, Trưởng khoa Nội Tổng quát, cho biết thủy đậu thường biểu hiện bằng sốt, mệt, ban và phỏng nước trên da. Tuy nhiên, ở người trưởng thành, đặc biệt người lớn tuổi hoặc suy giảm miễn dịch, bệnh có thể gây biến chứng nặng.

"Viêm phổi là một trong những biến chứng cần đặc biệt lưu ý ở người lớn mắc thủy đậu. Trường hợp này, CT ghi nhận tổn thương ở cả hai phổi kèm tràn dịch màng phổi. Việc phát hiện sớm, điều trị và theo dõi sát đã giúp kiểm soát bệnh, hạn chế tổn thương phổi tiến triển dẫn đến suy hô hấp", bác sĩ Việt cho biết.

Trước đó, bệnh viện từng tiếp nhận 3 trường hợp thủy đậu biến chứng viêm phổi nặng, suy hô hấp, phải điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và hỗ trợ thở máy. Sau điều trị, các người bệnh đều cải thiện và được xuất viện.

Bác sĩ Việt khuyến cáo người mắc thủy đậu cần đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu như ho tăng, khó thở, đau ngực, sốt cao kéo dài, mệt nhiều hoặc tình trạng toàn thân xấu đi. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo biến chứng hô hấp.

Ngoài viêm phổi, thủy đậu còn có thể gây bội nhiễm da, viêm não và viêm tiểu não. Người trưởng thành, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch cần đặc biệt thận trọng khi mắc bệnh.

Người bệnh không nên tự ý chọc vỡ phỏng nước, đắp lá hoặc sử dụng thuốc không rõ thành phần lên vùng da tổn thương. Tiêm chủng là biện pháp quan trọng giúp phòng thủy đậu và giảm nguy cơ mắc bệnh.