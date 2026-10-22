Tiếp vốn cho nông dân giữ nghề trồng hoa Tết

Để người dân chủ động nguồn lực đầu tư, giảm áp lực chi phí và duy trì nghề truyền thống, địa phương đã hỗ trợ vốn tín dụng chính sách, tiếp sức cho nhiều hộ phát triển sản xuất, ổn định sinh kế.

Tất bật vào vụ

Làng trồng hoa cúc bán Tết tại phường Bình Kiến tất bật vào vụ.

Những ngày này, dù thời tiết diễn biến thất thường, mưa nắng xen kẽ, nông dân tại làng nghề trồng rau, hoa Ngọc Lãng (khu phố Ngọc Lãng, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) vẫn tích cực làm đất, thu hoạch lứa rau cuối cùng trong năm để chuẩn bị xuống giống hoa lay ơn phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Hằng năm, khoảng đầu tháng 10 âm lịch, người dân nơi đây bắt đầu xuống giống. Dù trồng rau quanh năm, vụ hoa Tết vẫn khiến nông dân lo lắng hơn cả, bởi hiệu quả sản xuất phụ thuộc nhiều vào thời tiết và sức mua thị trường. Vì vậy, các khâu làm đất, lựa chọn giống được đặc biệt chú trọng.

Gia đình chị Trần Thị Phượng (khu phố Ngọc Lãng, phường Tuy Hòa) có hơn 20 năm trồng hoa lay ơn bán Tết, với diện tích hơn 2.500 m². Tuy nhiên, chị vẫn luôn lo lắng về nguy cơ thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến cây trồng. Năm ngoái, mưa lũ khiến năng suất hoa giảm. Năm nay, khi thời tiết có dấu hiệu thuận lợi hơn, chị quyết định gieo trồng 2 tạ giống hoa để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm 2027. Chị Phượng chia sẻ, dù nghề trồng hoa Tết có nhiều khó khăn nhưng thu nhập thường cao hơn so với trồng rau quanh năm. Gia đình tập trung nguồn lực cho vụ sản xuất này, kỳ vọng sức mua tăng, giá bán thuận lợi để cải thiện thu nhập.

Nông dân tỉnh Đắk Lắk chăm sóc hoa cúc chuẩn bị bán dịp Tết.

Tại các vùng trồng hoa cúc, quất bán Tết ở phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk), những mầm xanh đầu tiên cũng đang được nông dân chăm sóc cẩn thận. Người giâm cây con, người tỉa đọt, bón phân, chăm chút từng chậu cây. Mỗi công đoạn đều được thực hiện kỹ lưỡng với mong muốn hoa nở đúng dịp, cây phát triển đẹp, mang lại nguồn thu cho gia đình. Chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình chăm sóc cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng cả vụ hoa. Mỗi chồi non bật lên đều mang theo hy vọng về một mùa Tết thuận lợi.

Bà Đặng Thị Nghiệp (tổ dân phố Nguyễn Hữu Thọ, phường Bình Kiến) cho biết, bà đã có hơn 10 năm trồng hoa cúc bán Tết. Có năm được mùa, được giá nhưng cũng có năm bị ảnh hưởng bởi mưa bão, sức mua giảm. Dù vậy, người dân vẫn cố gắng bám nghề. Thời điểm này, thời tiết chưa xuất hiện mưa bão lớn nên bà con phần nào yên tâm. Từ nay đến cuối năm, người trồng hoa tiếp tục tập trung chăm sóc cây, đồng thời chuẩn bị các phương án ứng phó với thời tiết bất lợi. Bà Nghiệp đã chủ động mua bao ni lông để che chắn từng chậu hoa khi có mưa bão, hạn chế hư hại.

Tăng nguồn vốn đầu tư

Nông dân phường Tuy Hòa chăm sóc hoa cúc kịp xuất bán dịp Tết.

Những ngày này, chị Võ Thị Hoan (tổ dân phố Phú Vang, phường Bình Kiến) đang chăm sóc gần 600 chậu quất, từ loại mini đến loại lớn truyền thống, để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm 2027. Đây là giai đoạn quan trọng, quyết định chất lượng của từng chậu cây khi đưa ra thị trường. Với khoản vay 60 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội, chị có thêm nguồn lực đầu tư cho vườn cây.

Chị Hoan chia sẻ, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội có lãi suất phù hợp, giúp giảm áp lực chi phí tài chính. Nhờ đó, chị có điều kiện đầu tư cây giống, chậu trồng và phân bón, chủ động chăm sóc vườn quất mà không phải chịu áp lực lớn về vốn. Nếu cây phát triển tốt, thị trường ổn định, chị kỳ vọng có thể hoàn trả vốn vay và lãi theo kế hoạch.

Cũng tại tổ dân phố Phú Vang, gia đình anh Trần Minh Thạch đang chăm sóc 100 chậu quất loại lớn truyền thống, chuẩn bị tạo dáng, hoàn thiện sản phẩm phục vụ thị trường cuối năm. Hơn chục năm gắn bó với nghề trồng quất Tết, anh Thạch hiểu rằng để có những chậu cây đẹp, mang lại thu nhập, người trồng phải đầu tư công sức và chi phí từ nhiều tháng trước. Anh cho biết, khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp gia đình có thêm nguồn lực duy trì, phát triển nghề truyền thống tại địa phương.

Tại phường Bình Kiến, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, hiện có 28 tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội với 1.420 khách hàng, tổng dư nợ hơn 62 tỷ đồng. Nguồn vốn được triển khai đến người dân; trong đó, có nhiều hộ trồng hoa, cây cảnh tại các khu phố Liên Trì 3 và Phú Vang, góp phần duy trì sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Nông dân phường Bình Kiến nỗ lực chăm sóc hoa cúc bán Tết.

Bà Nguyễn Thị Hoài Duyên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Kiến cho biết, để nguồn vốn chính sách phát huy hiệu quả, Hội chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn nắm bắt nhu cầu thực tế, hoàn cảnh của từng đối tượng; tổ chức họp xét, lựa chọn khách quan, đúng đối tượng. Sau 30 ngày kể từ khi giải ngân, Hội tổ chức kiểm tra, giám sát từng hộ để đánh giá việc sử dụng vốn đúng mục đích và tình hình sản xuất. Thời gian qua, nhiều hộ trồng cây, hoa trên địa bàn đã phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, từng bước ổn định sản xuất.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) đã giải ngân 280 tỷ đồng, hỗ trợ gần 5.800 lượt hộ dân vay vốn. Trong đó, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm đạt 226 tỷ đồng, hỗ trợ 4.550 lao động. Mạng lưới 293 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động tại 84/84 khu phố, tổ dân phố thuộc các phường Tuy Hòa, Bình Kiến và Phú Yên, góp phần đưa nguồn vốn chính sách đến gần hơn với người dân.

Bà Đặng Thị Âu, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk kiêm Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Yên cho biết, nguồn vốn của đơn vị hiện chủ yếu tập trung cho vay hỗ trợ tạo việc làm, trong đó có nhiều hộ tại các vùng trồng rau, hoa Tết ở phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Phú Yên. Nguồn vốn được phân bổ trong năm 2026 hiện đã giải ngân hết. Đơn vị đang tranh thủ các nguồn vốn bổ sung từ tỉnh và Trung ương để tiếp tục giải ngân trong những tháng cuối năm. Mức vay hỗ trợ tạo việc làm tại khu vực phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Phú Yên khoảng 60–65 triệu đồng/đối tượng, giúp người dân có thêm nguồn lực trang trải chi phí sản xuất, ổn định sinh kế.

Đối với nông dân Đắk Lắk, trồng hoa Tết không đơn thuần là công việc thời vụ mà còn là nghề truyền thống. Những chậu cây đang phát triển, những vườn hoa được chăm sóc từng ngày đang nuôi dưỡng hy vọng về một mùa Tết đủ đầy. Khi nguồn vốn chính sách được đưa đến đúng lúc, đúng đối tượng, người dân có thêm điều kiện duy trì nghề truyền thống, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.