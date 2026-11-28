Đi vệ sinh trên máy bay đôi khi khá bất tiện, nhất là khi nhiều hành khách cùng có nhu cầu.

Theo Sarah B., một tiếp viên hàng không của hãng bay quốc tế, hành khách nên tranh thủ đi vệ sinh ngay sau khi tiếp viên thu gom xong các khay thức ăn, cốc và dụng cụ ăn uống, đồng thời đưa xe đẩy phục vụ ra khỏi lối đi. Đây là lúc hành lang trong máy bay đã thông thoáng, hành khách có thể đi lại thuận tiện hơn.

Hành khách cũng nên tránh đợi đến sát giờ hạ cánh. Trước khi máy bay hạ cánh, nhiều người thường tranh thủ đi vệ sinh lần cuối, khiến khu vực này đông đúc.

Ảnh: Margot Cavin/Travel + Leisure

Rani Cheema, một chuyên gia tư vấn du lịch thường xuyên đi các chuyến bay đường dài, cho biết bà thường sử dụng nhà vệ sinh trước khi lên máy bay. Trong chuyến bay, bà thích đi vào lúc phần lớn hành khách đã ngủ vì khi đó ít người di chuyển và thời gian chờ thường ngắn hơn.

Bà cũng ưu tiên nhà vệ sinh ở phía cuối máy bay thay vì khu vực phía trước, nơi hành khách dễ nhìn thấy và tập trung xếp hàng hơn. Nếu nhận thấy nhà vệ sinh không sạch sẽ, hành khách có thể báo với tiếp viên để được hỗ trợ.

Theo Travel + Leisure, trung bình mỗi nhà vệ sinh trên máy bay phục vụ khoảng 60 hành khách. Vì vậy, lựa chọn thời điểm phù hợp có thể giúp hành khách tiết kiệm thời gian chờ đợi.

Dù vậy, hành khách cần lưu ý không đi lại khi đèn báo thắt dây an toàn đang bật và luôn tuân thủ hướng dẫn của phi hành đoàn.