Tiếp viên kể lại trải nghiệm ám ảnh khi hành khách tử vong giữa chuyến bay

“Nhiệm vụ của chúng tôi liên tục thay đổi, từ phục vụ hành khách sang cấp cứu, rồi xử lý thi thể và ổn định trật tự trên khoang”, Jay Robert, tiếp viên trưởng của một hãng hàng không lớn tại châu Âu, chia sẻ.

Người đàn ông 40 tuổi từng làm việc cho hãng Emirates và có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không cho biết, trong những tình huống như vậy, phi hành đoàn vẫn phải tiếp tục phục vụ hàng trăm hành khách, đồng thời xử lý sự việc vừa xảy ra.

Phần lớn hãng hàng không áp dụng hướng dẫn của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) về cách xử lý khi một hành khách được cho là đã qua đời. Tuy nhiên, quy trình cụ thể có thể khác nhau tùy từng hãng.

Thi thể có thể được đặt ở ghế trống trên máy bay

Khi xảy ra tình huống y tế khẩn cấp, phi hành đoàn sẽ tiến hành sơ cứu, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ những hành khách có chuyên môn y tế. Cơ trưởng cũng có thể liên lạc với đội ngũ bác sĩ dưới mặt đất để nhận hướng dẫn xử lý.

Ông Marco Chan, cựu phi công thương mại và hiện là giảng viên cao cấp tại Đại học Buckinghamshire New, cho biết cơ trưởng sẽ cân nhắc chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp nếu tình trạng hành khách đòi hỏi phải được cấp cứu càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có thể cứu sống.

Lối đi giữa các hàng ghế trên máy bay thường hẹp và không gian có thể khá chật chội.

Theo hướng dẫn của IATA, khi một hành khách được cho là đã tử vong, phi hành đoàn cần nhẹ nhàng khép mắt người đó, sau đó đặt thi thể vào túi chuyên dụng nếu có. Trong trường hợp không có túi đựng thi thể, có thể dùng chăn phủ kín đến cổ.

Thách thức lớn nhất là không gian trên máy bay rất hạn chế. Phi hành đoàn phải tìm vị trí phù hợp để đặt thi thể, vừa bảo đảm sự tôn nghiêm cho người đã khuất, vừa không ảnh hưởng đến an toàn và sinh hoạt của những hành khách khác.

Theo hướng dẫn của IATA, nếu điều kiện cho phép, thi thể nên được chuyển đến một hàng ghế tách biệt hoặc khu vực riêng trên máy bay. Tuy nhiên, nếu chuyến bay đã kín chỗ, người quá cố có thể phải được giữ nguyên tại ghế ngồi của mình.

Ông Ivan Stevenson, Phó giáo sư chuyên ngành quản lý hàng không tại Đại học Coventry, cho biết máy bay thân hẹp gần như không có đủ không gian để tách biệt hoàn toàn thi thể khỏi những hành khách khác.

“Không gian trên những chiếc máy bay này vô cùng chật hẹp. Nếu có người qua đời, rất có khả năng họ sẽ phải được đặt ngồi trên một chiếc ghế”, ông nhận định.

Theo ông Stevenson, đây là tình huống đáng tiếc và gây khó chịu, nhưng phi hành đoàn buộc phải ưu tiên an toàn của chuyến bay.

Jay cho biết các tiếp viên sẽ cố gắng bảo đảm sự riêng tư cho người đã khuất bằng cách bố trí thi thể tại một dãy ghế trống, sử dụng rèm che, chăn phủ và giảm ánh sáng. Dù vậy, trong một số trường hợp, họ gần như không có lựa chọn khác.

Thi thể cũng không thể được đặt tại khu vực bếp vì có nguy cơ cản trở lối thoát hiểm. Lối đi giữa các hàng ghế phải luôn thông thoáng để phục vụ việc sơ tán khẩn cấp. Khu vực nghỉ ngơi của phi hành đoàn trên các chuyến bay đường dài cũng không phải vị trí phù hợp.

Việc di chuyển thi thể trong không gian chật hẹp là một thách thức về thể chất. Trong một vụ việc liên quan đến hãng Qatar Airways, tiếp viên Ring từng kể rằng đồng nghiệp không thể đưa thi thể một nữ hành khách đi dọc lối đi hẹp trên máy bay.

Các chuyên gia cho biết máy bay thường được chuyển hướng khi hành khách gặp tình trạng cấp cứu y tế cần can thiệp khẩn cấp. Tuy nhiên, nếu người đó đã được xác định tử vong, máy bay thường không cần chuyển hướng chỉ để đưa thi thể đến nơi khác.

Ông Chan cho rằng khi hành khách đã qua đời, việc chuyển hướng không còn cần thiết về mặt cấp cứu y tế.

Trong khi đó, cơ trưởng sẽ thông báo cho trung tâm điều hành của hãng hàng không và cơ quan kiểm soát không lưu về sự việc. Khi máy bay hạ cánh, lực lượng chức năng địa phương sẽ có mặt để tiếp nhận và xử lý. Nếu hành khách đi một mình, chính quyền hoặc đại diện hãng hàng không sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với gia đình người quá cố.

Tiếp viên ám ảnh sau khi chứng kiến hành khách qua đời

Không chỉ đối mặt với khó khăn trong quá trình xử lý sự việc, các tiếp viên còn có thể chịu tổn thương tâm lý khi chứng kiến một người qua đời ngay trước mắt.

Ally Murphy, người dẫn chương trình podcast Red Eye chuyên phỏng vấn tiếp viên hàng không, từng trải qua một trường hợp như vậy trong 14 năm làm việc trên máy bay.

Ally cho biết việc chứng kiến một hành khách tử vong trên máy bay là một trải nghiệm "gây chấn động tâm lý".

Một nam hành khách đi một mình trên chuyến bay từ Accra (Ghana) đến London (Anh) bất ngờ ngất xỉu tại ghế ngồi. Sau khi nhận được thông báo từ hành khách bên cạnh, phi hành đoàn kiểm tra và phát hiện người đàn ông không còn thở bình thường, đồng thời không bắt được mạch.

Các tiếp viên lập tức đưa hành khách đến khu vực bếp để tiến hành hồi sức tim phổi (CPR). Ally nhớ lại không gian trên máy bay giống như một chiếc hộp kim loại chật hẹp, không được thiết kế để mọi người có thể di chuyển thuận tiện. May mắn, khu vực bếp lúc đó tương đối rộng do các xe đẩy thức ăn đã được đưa ra ngoài để phục vụ bữa ăn.

Ally cùng một đồng nghiệp thay phiên nhau thực hiện CPR trong khoảng 40 phút nhưng không thành công. Cơ trưởng sau đó quyết định chuyển hướng máy bay, hạ cánh xuống Lyon (Pháp).

Dù biết hành khách và phi hành đoàn phải thắt dây an toàn khi máy bay hạ cánh, Ally cùng đồng nghiệp vẫn tiếp tục hồi sức cho người đàn ông cho đến khi máy bay chạm đất.

“Chúng tôi không muốn bỏ mặc ông ấy”, cô chia sẻ.

Sau khi máy bay hạ cánh, nhân viên y tế đưa nam hành khách đi và xác định nguyên nhân tử vong là chứng phình động mạch chủ bụng.

“Tôi đã ôm ông ấy trong vòng tay vào những giây phút cuối đời. Có lẽ ông ấy hẳn đã mong có một người thân nào đó ở bên cạnh vào lúc ấy, nhưng cuối cùng lại chỉ có tôi”, Ally nhớ lại.

Khi máy bay tiếp tục hành trình, không khí trên khoang trở nên trầm lắng. Tuy nhiên, ngay khi đến sân bay, một hành khách đã lớn tiếng trách móc Ally vì bị lỡ chuyến bay nối chuyến.

“Đó là lần duy nhất trong đời tôi thẳng thừng mắng lại một hành khách”, cô kể.

Sự việc để lại cú sốc tâm lý lớn đối với nữ tiếp viên. Sau khi trở về nhà, cô ngồi trong bồn tắm và bật khóc. Trong khoảng một tuần tiếp theo, Ally vẫn có cảm giác ám ảnh bởi những giây phút cuối cùng của người đàn ông.

“Tôi đã bị sang chấn tâm lý suốt một thời gian. Trong một thời gian dài, tôi không thể xem bất cứ cảnh phim nào có thao tác ép tim hồi sức”, cô chia sẻ.

Jay cho biết các hãng hàng không thường cung cấp hỗ trợ tâm lý cho phi hành đoàn sau những sự cố có hành khách tử vong. Các biện pháp có thể bao gồm tư vấn tâm lý hoặc cho phép tiếp viên tạm nghỉ bay vài ngày để ổn định tinh thần.

Sau sự việc, Ally và các đồng nghiệp cũng được hãng hàng không tổ chức buổi họp rút kinh nghiệm. Tại đây, họ nhận được lời động viên rằng đã làm tất cả những gì có thể để cứu hành khách.

Hãng cũng tạo điều kiện để Ally được xếp lịch bay cùng một người bạn trong suốt một tháng, giúp cô vượt qua cảm giác bàng hoàng và suy sụp.

Theo Jay, do không thường xuyên đối mặt với các trường hợp tử vong, những sự việc như vậy có thể trở thành trải nghiệm đau thương đối với tiếp viên hàng không.

“Chúng tôi không phải bác sĩ, cũng chẳng phải y tá. Dù đã được huấn luyện để ứng phó, nhưng chúng tôi không đối mặt với cái chết mỗi ngày. Vì vậy, chúng tôi thực sự không thể tránh khỏi những tổn thương tâm lý”, anh nói.