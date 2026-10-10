Tiếp viên hàng không bỏ nghề sau 12 năm, về quê bán cua, có ngày kiếm 380 triệu đồng

Tiểu Trần là cô gái thuộc thế hệ 9X, từng có 12 năm làm tiếp viên hàng không. Công việc trước đây của cô gắn liền với những chuyến bay, bộ đồng phục chỉn chu và hình ảnh chuyên nghiệp khi phục vụ hành khách.

Thế nhưng, sau đó, cô quyết định rẽ hướng, nghỉ việc và về quê bán cua xanh, trang HK01 đưa tin.

Thay vì xuất hiện với diện mạo trang điểm kỹ lưỡng như trước, Tiểu Trần giờ đây dành phần lớn thời gian bên bờ ao, tự tay lựa cua, đóng gói hàng hóa và liên hệ với đơn vị vận chuyển lạnh.

Đôi bàn tay thường xuyên ngấm nước biển, công việc bận rộn từ sáng đến tối đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong những video mà cô chia sẻ trên mạng xã hội.

Sự đối lập giữa cuộc sống tiếp viên hàng không trước kia và công việc bán cua hiện tại của Tiểu Trần khiến nhiều người tò mò. Trang cá nhân của cô nhanh chóng đạt hơn 10.000 lượt theo dõi.

Những video ghi lại hoạt động thường ngày của cô gái này cũng nhận được sự tương tác lớn. Thậm chí, cư dân mạng còn đặt cho cô biệt danh là “Tây Thi cua xanh”.

Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp quyết định rẽ hướng sang nghề bán cua. Ảnh: HK01

Không chỉ thu hút lượt xem, các video còn trực tiếp mang đến cho Tiểu Trần nhiều khách hàng tiềm năng. Không ít người sau khi theo dõi nội dung của cô đã chủ động đặt mua cua từ cửa hàng này.

Đặc biệt, vào kỳ nghỉ tết Trung thu, lượng đơn hàng đổ về càng nhiều hơn. Có ngày, doanh thu bán cua của Tiểu Trần lên tới 100.000 nhân dân tệ, khoảng 385,5 triệu đồng.

Cô cùng nhân viên làm việc liên tục từ sáng đến tối, từ phân loại, buộc dây cua đến đóng gói và chuyển hàng cho đơn vị vận chuyển. Khối lượng công việc tăng cao khiến mọi người gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, lượng đơn hàng lớn không đồng nghĩa với việc hoạt động kinh doanh hoàn toàn thuận lợi. Vấn đề khiến Tiểu Trần đau đầu nhất là nguồn cung cua xanh chất lượng cao có hạn, trong khi nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng.

Đứng trước tình trạng cung không đủ cầu, cô phải cân nhắc kỹ số lượng đơn có thể nhận, thay vì cố gắng bán càng nhiều càng tốt.

Tiểu Trần cho biết luôn giữ vững nguyên tắc kinh doanh: thà nhận ít đơn, kiếm ít tiền hơn chứ không giao cua kém chất lượng cho khách hàng.

Nếu không có đủ sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn, cô sẵn sàng chủ động hủy đơn thay vì lấy hàng chất lượng thấp để giao cho khách.

Theo quan niệm kinh doanh của cô, lợi ích trước mắt không thể đánh đổi bằng uy tín của cửa hàng đã gây dựng.

Cách làm này giúp Tiểu Trần nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Nhiều người quay lại mua hàng, góp phần giúp cô gái trẻ xây dựng danh tiếng tích cực trên mạng xã hội.

Sau khi câu chuyện khởi nghiệp của Tiểu Trần được chia sẻ rộng rãi, đông đảo cư dân mạng dành lời khen cho quyết định chuyển hướng nghề nghiệp táo bạo và cách kinh doanh coi trọng chất lượng của cô.