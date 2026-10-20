Tiếp viên hàng không 27 tuổi tặng chồng nhẫn cưới độc lạ từ máy bay 'nghỉ hưu'

Djimon và Malaika Green trong ngày cưới. Ảnh: People

Malaika Green (27 tuổi) sinh sống ở Mỹ, khiến chú rể là Djimon Green (28 tuổi) bất ngờ khi tiết lộ món quà đặc biệt trong lễ cưới.

Chiếc nhẫn cưới của Djimon được chế tác từ cánh quạt bằng titan của một chiếc máy bay của hãng hàng không Southwest Airlines đã ngừng hoạt động. Đặc biệt, chiếc máy bay "nghỉ hưu" đúng vào thời gian Djimon được hãng tuyển dụng.

“Chiếc nhẫn tôi tặng Djimon được làm từ cánh quạt của một chiếc máy bay ngừng hoạt động vào tháng 6/2022. Thật trùng hợp, anh ấy cũng được hãng hàng không Southwest Airlines tuyển dụng vào tháng đó”, Malaika chia sẻ.

Malaika hiện làm tiếp viên hàng không, còn chồng cô là cơ phó. Trong video chia sẻ trên mạng xã hội, cô kể lại quá trình bí mật chuẩn bị món quà và thừa nhận rất khó giữ kín mọi chuyện cho đến ngày cưới, tờ People đưa tin.

Djimon đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành phi công từ năm 6 tuổi, sau chuyến bay đầu tiên trong đời. Khi ấy, cô của anh làm tiếp viên hàng không và thường đưa anh đi cùng trong các chuyến công tác. Nhờ vậy, anh có cơ hội sớm làm quen với môi trường trong ngành hàng không.

Đến thời trung học, Djimon bắt đầu học lái máy bay và lấy bằng phi công năm 17 tuổi. Sau nhiều năm theo đuổi đam mê, anh được Southwest Airlines tuyển dụng vào tháng 6/2022, khi mới 24 tuổi.

Ngoài công việc, anh còn tham gia hoạt động tình nguyện tại các tổ chức hàng không và hướng dẫn những người trẻ muốn theo đuổi nghề phi công.

Hiểu rõ ý nghĩa của nghề nghiệp đối với chồng, Malaika muốn chiếc nhẫn cưới mang dấu ấn riêng thay vì chỉ là món trang sức thông thường. Cô tìm thấy một cửa hàng chuyên chế tác nhẫn từ vật liệu của máy bay đã ngừng hoạt động.

Cô cảm thấy may mắn trùng hợp khi cửa hàng làm ra chiếc nhẫn từ chiếc máy bay cũ của hãng hàng không Southwest Southwest Airlines. Cô cũng không ngờ rằng nó lại có liên quan đến những ngày đầu sự nghiệp của chồng mình.

Cô giấu kín mọi chuyện và Djimon chỉ biết sự thật vào ngày cưới. Malaika cho biết cô vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy gương mặt chồng bừng sáng lúc nghe câu chuyện phía sau chiếc nhẫn.

Với cô, món quà không chỉ ghi dấu hành trình theo đuổi ước mơ của Djimon mà còn nhắc nhớ về mối nhân duyên của hai người.

“Hàng không là điều đã đưa chúng tôi đến với nhau, vì thế chiếc nhẫn cũng là lời nhắc nhở về điều đó”, cô chia sẻ.