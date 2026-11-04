Tiếp tục yêu cầu các ngân hàng giảm mặt bằng lãi suất

Trưa 4/11, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết nhu cầu vốn của nền kinh tế luôn ở mức cao nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Trong khi đó, diễn biến kinh tế thế giới phức tạp, nhiều ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất để ứng phó với lạm phát, tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất trong nước.

Trước tình hình này, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất thị trường, trong đó yêu cầu các tổ chức tín dụng tập trung nguồn lực, tiết giảm chi phí và chia sẻ lợi nhuận với khách hàng.

Cụ thể, các ngân hàng thương mại được yêu cầu giảm 0,5-1%/năm lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi mới phát sinh có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tạo cơ sở để giảm lãi suất cho vay. Đối với các khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, mức giảm được yêu cầu là 1,5-2%.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà. Ảnh: A.Q.

Theo Phó Thống đốc, đến nay, các ngân hàng đã đồng loạt giảm 0,5%/năm lãi suất niêm yết đối với tiền gửi mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Trong đó, mức giảm bình quân tại nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng nước ngoài phổ biến khoảng 0,5%/năm. Tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, mức giảm lãi suất huy động niêm yết dao động 0,5-0,7%/năm.

Đối với lãi suất huy động thực tế, số liệu thống kê cho thấy lãi suất đối với các khoản tiền gửi mới giảm khoảng 0,4% so với đầu tháng 10.

Về lãi suất cho vay, các khoản vay phát sinh mới trong giai đoạn cuối tháng 10 giảm 0,2-0,5% so với kỳ báo cáo đầu tháng 10. Bên cạnh đó, hơn 20 ngân hàng đã công bố các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm lãi suất từ 0,5-2%/năm.

Để tiếp tục hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết Ngân hàng Nhà nước đang triển khai các công cụ như nghiệp vụ thị trường mở hằng ngày, tái cấp vốn và hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam với các kỳ hạn ngắn.

Đáng chú ý, ngày 3/11, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo triển khai công cụ hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam với kỳ hạn 6 tháng đối với các tổ chức tín dụng. Biện pháp này nhằm hỗ trợ nguồn vốn có kỳ hạn dài hơn, tăng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, qua đó góp phần giảm mặt bằng lãi suất.

Về định hướng điều hành thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành thanh khoản một cách chủ động, cung ứng nguồn vốn thanh khoản cho thị trường để hỗ trợ việc giảm mặt bằng lãi suất trong thời gian tới.

Về tỉ giá, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt, phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, cung cầu trong nước và diễn biến kinh tế vĩ mô, nhằm hỗ trợ tăng trưởng.

Về tín dụng, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát diễn biến tín dụng trong hai tháng cuối năm để bảo đảm dòng vốn tín dụng đi đúng mục tiêu, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các quy trình, thủ tục cấp tín dụng, nhằm bảo đảm việc tiếp cận vốn vay của người dân và doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Đối với lãi suất, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng quyết liệt triển khai các biện pháp giảm mặt bằng lãi suất, cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Đồng thời, sẽ có biện pháp xử lý đối với các tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ thanh khoản, hỗ trợ nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng, góp phần giảm mặt bằng lãi suất trong thời gian tới.