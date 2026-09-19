Tiếp tục xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ.

Đề án được xây dựng bám sát đường lối, chủ trương của Đảng tại Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, Kết luận số 18, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gắn với việc xây dựng chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2030 và quá trình đánh giá, tổng kết Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Đề án bao gồm 05 quan điểm lớn, 03 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2030 gắn kết với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế “2 con số”; đồng thời, có tính đồng bộ, liên kết chặt chẽ với các nội dung Đề án “Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045” của Bộ Tài chính vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký ban hành theo Quyết định số 1413/QĐ-TTg ngày 27/7/2026.

Hướng tới hệ thống ngân hàng hiện đại, số hóa và hội nhập

Mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng NHNN trở thành ngân hàng trung ương hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, dựa trên nền tảng quản trị tiên tiến và dữ liệu số, nâng cao năng lực hoạch định, điều hành chính sách, phân tích, dự báo, cảnh báo sớm và ra quyết định kịp thời dựa trên dữ liệu; chủ động thích ứng với xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh, chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch, dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và từng bước tiệm cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế.

Đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, kịp thời và phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, mức độ sẵn sàng và đặc thù của từng loại hình, ngành nghề, quy mô doanh nghiệp. Đáng chú ý, phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng.

Đối với các tổ chức tín dụng, Đề án đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai các phương án cơ cấu lại, phương án xử lý tổ chức tín dụng yếu kém theo quy định; không để xảy ra đổ vỡ, mất an toàn hoạt động ngân hàng ngoài tầm kiểm soát của Nhà nước. Đồng thời, phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 3 ngân hàng thương mại nhà nước thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về tổng tài sản theo xếp hạng của các tổ chức quốc tế; tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống các tổ chức tín dụng dưới 3%.

Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp

Để đạt các mục tiêu trên, Đề án đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ. Trước hết là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và khuôn khổ pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và số hóa hoạt động ngân hàng; nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý đối với các mô hình cung ứng dịch vụ tài chính mới, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ chuỗi khối, điện toán đám mây và các công nghệ số mới. Đồng thời, phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu tập trung, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng.

Trong hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, Đề án yêu cầu tiếp tục đổi mới khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác; nâng cao năng lực phân tích, dự báo và cảnh báo. Hạ tầng thanh toán quốc gia được hiện đại hóa theo hướng tập trung, thống nhất, an toàn, kết nối liên thông; tăng cường ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và các công nghệ số tiên tiến trong quản trị, giám sát và phòng, chống gian lận. Công tác thanh tra, giám sát ngân hàng tiếp tục chuyển mạnh từ thanh tra, giám sát tuân thủ sang thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro, gắn với cảnh báo sớm và ứng dụng dữ liệu, công nghệ.

Đối với các tổ chức tín dụng yếu kém, các giải pháp tập trung vào xây dựng và triển khai phương án cơ cấu lại, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, cảnh báo sớm; nâng cao năng lực quản trị, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ; phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong thu hồi nợ, xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm. Đề án đồng thời định hướng phát triển Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) trở thành công cụ hiệu quả của Nhà nước trong xử lý nợ xấu, góp phần phát triển thị trường mua bán nợ theo hướng an toàn, minh bạch và bền vững.

Một trọng tâm khác là tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về hoạt động tín dụng, phát triển hoạt động bao thanh toán; chỉ đạo các tổ chức tín dụng cải tiến quy trình nội bộ, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng phù hợp với từng loại hình và nhu cầu sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cho vay theo chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, cho vay dựa trên dữ liệu thanh toán, dòng tiền và các loại tài sản bảo đảm phù hợp quy định pháp luật. Cùng với đó là tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong cấp tín dụng, đơn giản hóa thủ tục, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp nhỏ và vừa và tiếp tục triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn.

NHNN được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan tổ chức triển khai Đề án, ban hành kế hoạch hành động; tổ chức sơ kết giữa kỳ, tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện vào năm 2030, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 1809/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.