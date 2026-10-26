Tiếp tục xét xử vụ án Mr Pips và 187 đồng phạm

Xét xử vụ án Mr Pips và 187 đồng phạm tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Xét xử vụ án Mr Pips và 187 đồng phạm tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo khai báo trước tòa tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo Lưu Việt Tuấn khai báo trước tòa tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo Phan Trí Thành khai báo trước tòa tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo Đinh Thị Thảo khai báo trước tòa tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo Phạm Tiến Dũng khai báo trước tòa tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo Nguyễn Thị Bích khai báo trước tòa tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Xét xử vụ án Mr Pips và 187 đồng phạm tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN