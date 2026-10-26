Pháp luật

Tiếp tục xét xử vụ án Mr Pips và 187 đồng phạm

Chiều 26/10/2026, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Báo Tin Tức TTXVN
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Xét xử vụ án Mr Pips và 187 đồng phạm tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Xét xử vụ án Mr Pips và 187 đồng phạm tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Xét xử vụ án Mr Pips và 187 đồng phạm tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Xét xử vụ án Mr Pips và 187 đồng phạm tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo khai báo trước tòa tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo khai báo trước tòa tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo Lưu Việt Tuấn khai báo trước tòa tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo Lưu Việt Tuấn khai báo trước tòa tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo Phan Trí Thành khai báo trước tòa tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo Phan Trí Thành khai báo trước tòa tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo Đinh Thị Thảo khai báo trước tòa tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo Đinh Thị Thảo khai báo trước tòa tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo Phạm Tiến Dũng khai báo trước tòa tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo Phạm Tiến Dũng khai báo trước tòa tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo Nguyễn Thị Bích khai báo trước tòa tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo Nguyễn Thị Bích khai báo trước tòa tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Xét xử vụ án Mr Pips và 187 đồng phạm tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Xét xử vụ án Mr Pips và 187 đồng phạm tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tiep-tuc-xet-xu-vu-an-mr-pips-va-187-dong-pham-post1397440.html