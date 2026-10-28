Tiếp tục xảy ra vụ trộm nhắm vào nhà riêng của sao Ngoại hạng Anh

Trên mạng xã hội của mình, Britney De Villiers tiết lộ căn nhà của gia đình bị kẻ gian đột nhập khi cả hai vợ chồng cùng hai con trai nhỏ, Greyson và Hayes, đều không có mặt. May mắn, không ai bị thương trong vụ việc.

Britney thừa nhận cảm giác không gian riêng tư bị xâm phạm khiến cô bàng hoàng. Dù những món đồ vật chất có thể được thay thế, việc tổ ấm bị người lạ đột nhập vẫn để lại nỗi bất an, đặc biệt khi gia đình có con nhỏ.

Britney De Villiers đăng tải bài cảnh báo trên trang cá nhân của mình. Ảnh: Instagram nhân vật

Vị hôn thê của Gibbs-White cũng khuyến cáo mọi người phải nâng cao sự cảnh giác, luôn kích hoạt hệ thống an ninh ngay cả khi đang ở nhà và nhanh chóng báo cơ quan chức năng nếu phát hiện những dấu hiệu khả nghi.

Thông điệp của Britney được đưa ra trong bối cảnh nhiều cầu thủ bóng đá tại Anh trở thành mục tiêu của các vụ trộm cắp. Trước đó, đội trưởng Manchester United là Bruno Fernandes cũng bị kẻ gian đột nhập nhà riêng tại Cheshire khi đang cùng đội bóng thi đấu tại Italy.

Ngoài ra, một số cầu thủ như Alexander Isak, Neil Etheridge, Matheus Cunha và Leon Bailey cũng từng là nạn nhân của các vụ đột nhập. Theo truyền thông Anh, hai người đàn ông liên quan đến những vụ trộm nhắm vào cầu thủ đã phải nhận thêm án tù sau khi tiếp tục phạm tội.

Tiền vệ Morgan Gibbs-White và vị hôn thê Britney De Villiers

Những vụ việc liên tiếp cho thấy nguy cơ mất an toàn mà các cầu thủ cùng gia đình có thể phải đối mặt bên ngoài sân cỏ. Việc bảo vệ thông tin cá nhân, tăng cường an ninh tại nơi ở và cảnh giác với những dấu hiệu bất thường đang trở thành vấn đề đáng quan tâm.

Morgan Gibbs-White và Britney De Villiers bắt đầu hẹn hò vào năm 2019 sau khi được bạn bè giới thiệu. Cặp đôi đính hôn tại hồ Como, Italy, vào tháng 6/2025 và hiện có hai con trai là Greyson và Hayes.

Morgan Gibbs-White trong màu áo đội tuyển Anh

Ở tuổi 26, Morgan Gibbs-White là một trong những nhân tố quan trọng của Nottingham Forest. Mới đây nhất, cầu thủ này cũng được HLV Thomas Tuchel triệu tập bổ sung vào đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung tháng 10/2026.

Tuy nhiên, vụ đột nhập mới đây đã khiến gia đình cầu thủ người Anh phải trải qua khoảng thời gian bất an. Lời cảnh báo của Britney không chỉ xuất phát từ trải nghiệm cá nhân mà còn phản ánh mối lo ngại về an ninh đối với các gia đình cầu thủ tại Anh.