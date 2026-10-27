Tiếp tục xây dựng, quản trị, vận hành ngân hàng Gen thân nhân liệt sĩ

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội, trong giai đoạn 1 của chiến dịch, các lực lượng đã tổ chức khai quật, lấy mẫu 4.468 mộ liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch, trong đó có 3.673 mộ đủ điều kiện lấy mẫu (đạt 82,2%) và 795 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu; tổ chức lưu trữ, bảo quản, bàn giao 3.673 mẫu hài cốt liệt sĩ tới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đảm bảo đúng quy trình.

Chiến dịch đã huy động hơn 3.000 người tham gia các tổ đội, cùng các phương tiện vật tư, kỹ thuật tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ, về đích trước 15 ngày so với chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thành phố và hoàn thành trước 3 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia (trước ngày 31/12/2026).

Thành phố đã đề xuất bố trí quỹ đất, quỹ mộ tại các nghĩa trang liệt sĩ thành phố quản lý, đồng thời thực hiện Dự án cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn (phường Tây Tựu) để phục vụ đón nhận, an táng các hài cốt liệt sĩ của Hà Nội. Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch, tổ chức khảo sát và rà soát chuẩn hóa dữ liệu thông tin đối với 340 nghĩa trang liệt sĩ, gắn định danh nghĩa trang liệt sĩ.

Đến nay, Hà Nội đã tiếp nhận, trích lục được 488 thông tin về liệt sĩ, giải mã phiên hiệu, ký hiệu 374 đơn vị; phối hợp với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố thu thập, rà soát, xác minh bổ sung thông tin cho 250 mộ liệt sĩ, an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ (Lộc Bình - tỉnh Lạng Sơn; Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng và các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội) bằng phương pháp thực chứng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đánh giá: Chiến dịch tại Hà Nội thực hiện công việc chưa từng có tiền lệ, quy mô lớn, huy động hơn 3.000 người tham gia, quy trình, thao tác tổ chức thực hiện đòi hỏi sự chuẩn xác và kiên trì. Tuy nhiên, với sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của thành phố, Chiến dịch đã hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 1 trước 3 tháng so với chỉ đạo của Trung ương.

Biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích trong giai đoạn 1, ông Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các địa phương và Ban quản lý nghĩa trang tiếp tục kiểm tra, giám sát, đánh giá tình trạng sụt lún hoặc các vấn đề phát sinh để kịp thời duy tu, hoàn trả đúng nguyên trạng cho các phần mộ liệt sĩ. Trong giai đoạn 2, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần khẩn trương cụ thể hóa các nội dung thành kế hoạch hành động. Ban Chỉ đạo thành phố và các cơ quan, đơn vị thành viên sẽ tiếp tục huy động tối đa nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ Chiến dịch 500 ngày đêm; bám sát cơ sở, ứng dụng triệt để khoa học công nghệ vào xử lý dữ liệu; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn và nhân rộng những cách làm sáng tạo; tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và rà phá bom mìn, trong đó ưu tiên phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học, thực tiễn hồ sơ ngôi mộ tập thể 60 mộ do tổ chức, cá nhân cung cấp để tìm kiếm, quy tập tại nghĩa trang nhân dân.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo sẽ hoàn thành cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và cơ sở dữ liệu về người có công; xây dựng, quản trị, vận hành ngân hàng Gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, bảo đảm “đúng, đủ, sạch sống”, đủ điều kiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiếp tục tổ chức đợt cao điểm để rà soát, thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ theo hướng dẫn của Bộ Công an (mở rộng sang lấy mẫu tách theo họ nội)…

Các tập thể được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại Hội nghị, đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết, quán triệt các chủ trương, chỉ đạo, Công an thành phố đã ưu tiên nguồn lực và vật lực cao nhất nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặc biệt này. Bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khu vực lấy mẫu và bàn giao hài cốt liệt sĩ đối với các nghĩa trang do thành phố quản lý, trong các đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, Công an thành phố đã triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin thân nhân theo dòng họ ngoại của liệt sĩ. Công an thành phố thành lập các tổ công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN lưu động đối với các trường hợp thân nhân liệt sĩ già yếu, sức khỏe kém, không thể di chuyển đến các điểm tập trung; thu nhận thành công 25.608 mẫu, cập nhật trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 33.462 trường hợp, vượt mức chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Đại tá Đinh Văn Tiến, Phó Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) cho biết, các cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn về điều kiện làm việc, thời tiết khắc nghiệt, từ ngày 30/7/2026 đến ngày 20/9/2026 đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt 555 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại 3 nghĩa trang Liệt sĩ: Ngọc Hồi, Mai Dịch, Nhổn, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối, vượt tiến độ thời gian dự kiến.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã trao Bằng khen của UBND thành phố tặng 46 tập thể và các cá nhân có thành tích trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.