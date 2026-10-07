Tiếp tục xây dựng Hội Luật gia Việt Nam phát triển bền vững trong nhiệm kỳ mới

Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV. (Ảnh: HÀ NHUNG)

Các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về phía Hội Luật gia Việt Nam tham dự có đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam; 219 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 100.000 hội viên Hội Luật gia Việt Nam các tỉnh, thành phố, đơn vị chi hội trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế, uy tín của Hội Luật gia Việt Nam

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khẳng định: Hơn 71 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ luật gia Việt Nam đã gắn bó với vận mệnh của dân tộc. Từ đấu tranh pháp lý bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước đến tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, Hội luôn tìm thấy sứ mệnh và sức mạnh của mình trong sự nghiệp chung của đất nước.

Truyền thống vẻ vang đó được xây dựng, bồi đắp bằng trí tuệ, bản lĩnh và những cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ luật gia. Có những đóng góp hiện diện trong những đạo luật, những đề án lớn được thông qua; nhưng có những đóng góp lặng thầm trong những buổi tư vấn pháp luật, một vụ hòa giải thành công mâu thuẫn, một lần giúp người dân hiểu đúng và thực hiện được quyền hợp pháp của mình. Tất cả cùng tạo nên vị thế, uy tín của Hội Luật gia Việt Nam và niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho các luật gia Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc cũng nhấn mạnh, sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, trong bối cảnh đất nước có nhiều đổi mới sâu sắc về tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các cấp Hội đã phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm, chủ động thích ứng với yêu cầu mới, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao. “Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đều được Hội triển khai, thực hiện nghiêm túc, tạo nhận thức chung thống nhất cho các tổ chức Hội và hội viên để từ đó có bước chuyển quan trọng về tư duy, nhận thức và phương thức hoạt động, từng bước định hình lại để khẳng định vị thế, vai trò của Hội và luật gia Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.”, đồng chí Ngọc cho biết.

Ngoài ra, Hội Luật gia không ngừng tích cực tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp, xây dựng hàng chục văn bản luật và nhiều văn bản dưới luật, các đề án, chương trình, kế hoạch trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch của Trung ương; tiếp tục phát huy thế mạnh trong phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở. Đằng sau những kết quả đó là công sức của đội ngũ luật gia đem lại những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế tiếp tục góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, mở rộng giao lưu nhân dân, trao đổi tri thức và tăng cường sự hiểu biết giữa giới luật gia Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cho rằng Đại hội có ý nghĩa quan trọng mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của Hội Luật gia Việt Nam. "Trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia Việt Nam đã phát huy truyền thống tốt đẹp của Hội, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, khát vọng cống hiến của đông đảo đội ngũ hội viên. Hoạt động của Hội có nhiều đổi mới, chất lượng hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, bạn bè quốc tế trân trọng", đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đánh giá cao và đồng tình với việc Hội Luật gia Việt Nam đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện nhiệm vụ như trong báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đã nêu và đề nghị Hội Luật gia Việt Nam ngay sau Đại hội cần chủ động đề ra các giải pháp đồng bộ, cụ thể, sớm khắc phục tồn tại, hạn chế, không ngừng nâng cao chất lượng và hoạt động hiệu quả của Hội, đóng góp tích cực vào thể chế kiến tạo, phát triển, bảo vệ quyền con người và củng cố các mục tiêu phát triển nhanh về Hội.

Tại Đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã gửi lời chúc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV thành công tốt đẹp và trao thưởng cấp nhà nước Huân chương độc lập cho 2 cá nhân, Huân chương lao động cho 1 tập thể, 1 cá nhân, có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Tập trung xây dựng, kiến tạo những đột phá trong nhiệm kỳ mới

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và sự thống nhất cao, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026-2031, đã bầu 60 đồng chí tham gia Ban chấp hành Hội. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV đã tiến hành phiên họp thứ Nhất.

Ban Chấp hành khóa XV cũng đã tiến hành bầu Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội và Ban Kiểm tra Hội Luật gia Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, theo đúng quy định của Điều lệ Hội.

Ban Chấp hành đã bầu 18 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XV, 6 đồng chí được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031. 5 đồng chí được bầu vào Ban Kiểm tra Hội Luật gia Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh bốn chương trình hành động trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nhiệm kỳ XV (2026-2031), tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội trong giai đoạn phát triển mới, các cấp Hội Luật gia Việt Nam tập trung thực hiện 3 khâu đột phá trong tham gia xây dựng thể chế kiến tạo phát triển, thi hành pháp luật nghiêm minh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh đó, tạo sự đột phá về đổi mới phương thức hoạt động, đề cao chất lượng, hiệu quả và sự hài lòng của Nhân dân. Đột phá về xây dựng tổ chức Hội, phát triển nguồn nhân lực, hội viên cũng được Hội chú trọng.