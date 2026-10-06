Tiếp tục xây dựng Hội Khuyến học Việt Nam là lực lượng nòng cốt thúc đẩy văn hóa học tập trong nhân dân

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc. (Ảnh: CTV)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, hiếu học, trọng tri thức, trọng hiền tài là truyền thống quý báu, là một trong những giá trị bền vững được hình thành, bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc ta.

Qua các giai đoạn phát triển của đất nước, truyền thống ấy càng được tiếp nối mạnh mẽ, khơi dậy trong mỗi người Việt Nam tinh thần học tập, không ngừng nâng cao tri thức, năng lực và sức sáng tạo, hun đúc ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp chung.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân cho biết, sau hơn 40 năm Đổi mới, đi cùng những thành tựu chung của đất nước, sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cơ hội tiếp cận giáo dục của người dân ngày càng được mở rộng, công bằng trong giáo dục được quan tâm; chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng lên; đặc biệt, lĩnh vực đổi mới sáng tạo, giáo dục STEM, ngoại ngữ và năng lực số được đẩy mạnh. Cùng với đó, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng lan tỏa sâu rộng đến mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ và cộng đồng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: CTV)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ, kết quả trên có sự đóng góp quan trọng, bền bỉ và tâm huyết của các cấp Hội Khuyến học Việt Nam. Qua 30 năm xây dựng và phát triển, Hội ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Khắp mọi miền Tổ quốc, ở đâu chúng ta cũng nhận thấy những mô hình khuyến học, khuyến tài tiêu biểu. Các mô hình: Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập và Công dân học tập ngày càng được nhân rộng, từng bước đi vào chiều sâu, thực chất; hình thức và nội dung hoạt động luôn được đổi mới, chất lượng được nâng lên.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: CTV)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả và đóng góp quan trọng của các cấp Hội Khuyến học Việt Nam; trân trọng tri ân đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là các đồng chí tuổi cao nhưng vẫn giữ lửa đối với công việc, luôn nhiệt tình, trách nhiệm, bền bỉ với công tác khuyến học, khuyến tài.

Đồng thời, chúc mừng và biểu dương các đại biểu vừa là những tấm gương sinh động về tinh thần hiếu học, vừa là những hạt nhân tích cực góp phần lan tỏa và nhân rộng các mô hình học tập tiêu biểu trong cộng đồng.

Nhấn mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới cần được nâng tầm, Phó Chủ tịch nước mong muốn Hội Khuyến học và các đại biểu tiêu biểu của phong trào khuyến học, khuyến tài nhận thức sâu sắc về vai trò của giáo dục-đào tạo, khuyến học, khuyến tài trong giai đoạn phát triển mới, từ đó quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nội dung trên.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đến với nhiều đối tượng; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình học tập, hướng mạnh vào tính thiết thực và nhu cầu của người học.

Lấy “Công dân học tập” làm trung tâm; gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị là môi trường thúc đẩy học tập; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tiêu chí, khắc phục tính hình thức, bệnh thành tích; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước kết nối các nguồn học liệu và dữ liệu học tập, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tiếp cận tri thức, học tập thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi.

Bên cạnh đó, gắn khuyến học, khuyến tài và học tập suốt đời với phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực và yêu cầu của thị trường lao động, của nền kinh tế trong kỷ nguyên số. Khuyến khích mỗi người chủ động cập nhật tri thức, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp và các kỹ năng cần thiết cho công việc, cho đời sống của bản thân, không để bị tụt hậu so với thời đại…

"Hội cần đặc biệt quan tâm đến người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động, người cao tuổi, các đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau", Phó Chủ tịch nước nêu rõ.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, tiếp tục xây dựng Hội Khuyến học Việt Nam và các cấp Hội phát triển vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt thúc đẩy văn hóa học tập trong nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội tâm huyết, trách nhiệm, có khả năng vận động, kết nối và tổ chức phong trào; mỗi cán bộ Hội phải là một tấm gương về tinh thần tự học và học tập suốt đời.

Phó Chủ tịch mong muốn, các đại biểu tiêu biểu tiếp tục là những tấm gương lan tỏa, truyền cảm hứng về tinh thần hiếu học, ý chí tự học, khát vọng vươn lên đối với sự phát triển của bản thân và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện nhiều mặt để Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ﻿ trao quà tặng các đại biểu. (Ảnh: CTV)

Tại buổi gặp mặt, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, tình cảm chân thành và những chỉ đạo sát sao của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dành cho công tác khuyến học, khuyến tài.

"Những đánh giá, ghi nhận và ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Phó Chủ tịch nước là phần thưởng cao quý, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn không chỉ đối với các đại biểu có mặt tại Phủ Chủ tịch hôm nay, mà còn cho toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học và phong trào xây dựng xã hội học tập trên cả nước", Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước, cụ thể hóa vào chương trình hành động của Hội Khuyến học Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời, nghiêm túc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, quyết tâm đưa phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng phát triển vững mạnh và lan tỏa sâu rộng.