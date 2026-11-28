Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chủ trì hội nghị. Ảnh: BC

Ngày 4-9-2026, Thành ủy ban hành Quyết định số 2766-QĐ/TU thành lập Đảng bộ HĐND thành phố là đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy, gồm 6 tổ chức Đảng trực thuộc và 82 đảng viên tại thời điểm thành lập. Ngày 22-9-2026, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 2826-QĐ/TU chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 12 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 4 đồng chí, 1 Bí thư, 2 Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Ngay sau khi kiện toàn tổ chức, Đảng ủy ban hành Quy chế làm việc, thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; hoàn thiện quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra, thành lập Tổ giúp việc Đảng ủy kiêm nhiệm. Hoạt động của cấp ủy được duy trì liên tục, kế thừa kết quả công tác trước khi tổ chức lại Đảng bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND thành phố coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 02-NQ/TW.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy HĐND thành phố Trần Thế Cương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BC

Đảng ủy HĐND thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Công tác xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách và tổ chức kỳ họp là một trong những kết quả nổi bật, có nhiều điểm mới so với các nhiệm kỳ trước. Với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND thành phố đã tổ chức thành công 9 kỳ họp, thông qua 178 nghị quyết, trong đó đã ban hành 61 nghị quyết quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô năm 2026.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã quan tâm định hướng những nội dung trọng tâm để Thường trực HĐND thành phố tổ chức giám sát, tập trung vào 5 điểm nghẽn và những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm.

Về đối ngoại, Đảng ủy HĐND thành phố đã mở rộng quan hệ hợp tác đa phương trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng, tin cậy và cùng phát triển; tạo thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chính sách, quản trị đô thị, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Trên cơ sở đánh giá kết quả năm 2026, năm 2027, Đảng ủy HĐND thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và phương thức điều hành của Thường trực HĐND thành phố; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và mối quan hệ công tác.

Phó Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai phát biểu. Ảnh: BC

Ban Thường vụ tập trung lãnh đạo, cho chủ trương, kiểm tra, giám sát; Thường trực HĐND chủ động cụ thể hóa, điều hành và tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, giữ vững đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm nêu gương; nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, sinh hoạt chi bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, năm 2026, bên cạnh các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phát sinh rất nhiều nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy, trong đó có những việc mới, khó, chưa có tiền lệ, yêu cầu giải quyết trong thời gian rất ngắn.

Trong bối cảnh đó, tập thể Thường trực HĐND thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND thành phố đã giữ vững đoàn kết, thống nhất, bảo đảm sự lãnh đạo liên tục của tổ chức Đảng, phát huy vai trò điều hành, tổ chức thực hiện của Thường trực HĐND thành phố.

Cơ bản thống nhất với những hạn chế năm 2026 đã được chỉ ra trong báo cáo và các ý kiến thảo luận, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cho biết, yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2027 còn cao hơn, đòi hỏi mỗi đồng chí phải tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kiến thức, đổi mới phương pháp làm việc và sâu sát hơn với lĩnh vực được phân công.

Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố Hà Nội mong muốn tập thể Thường trực HĐND thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND thành phố tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, thẳng thắn góp ý, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công việc. Đoàn kết phải đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; trách nhiệm phải được thể hiện bằng chất lượng và kết quả công việc cụ thể.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà tin tưởng rằng, với sự cố gắng của tập thể Thường trực HĐND thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND thành phố và từng đồng chí, Đảng ủy HĐND thành phố sẽ khắc phục tốt những hạn chế đã được chỉ ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2027, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử Thủ đô.