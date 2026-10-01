Tiếp tục xả kho, Subaru Crosstrek giảm giá 329 triệu đồng

Cụ thể, mức giảm giá sâu nhất 329 triệu đồng được áp dụng đối với phiên bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid, qua đó kéo giá ưu đãi xuống còn 939 triệu đồng. Phiên bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight thuần động cơ đốt trong cũng giảm đến 289 triệu đồng, giá ưu đãi hiện chỉ còn 809 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giảm giá kỷ lục này chỉ áp dụng đối với những xe sản xuất năm 2024 còn tồn kho.

Đối với những xe sản xuất năm 2025, phiên bản thuần xăng Crosstrek 2.0 i-S EyeSight giảm 209 triệu đồng xuống còn 889 triệu đồng, trong khi phiên bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid giảm 269 triệu đồng xuống còn 999 triệu đồng.

Mẫu xe Subaru Crosstrek nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Subaru Crosstrek ra mắt thị trường Việt Nam lần đầu vào năm 2024. Mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, cạnh tranh ở phân khúc ô tô gầm cao cỡ B+ cùng các đối thủ như Toyota Corolla Cross và Mazda CX-30.

Bên cạnh Crosstrek, nhà phân phối chính hãng Subaru Việt Nam cũng áp dụng chính sách ưu đãi cho một số mẫu xe khác.

Theo đó, người tiêu dùng mua mẫu xe Outback trong tháng 10 sẽ được giảm 144 triệu đồng, kéo giá bán lẻ ưu đãi xuống còn 1,625 tỷ đồng. Ngoài giảm giá, khách hàng cũng sẽ nhận gói quà tặng 10 lần bảo dưỡng cơ bản miễn phí.

Các phiên bản BRZ 2.4 AT EyeSight và WRX 2.4 CVT tS EyeSight đời xe 2026 được nhà phân phối giảm giá 10 - 20 triệu đồng, còn lại những xe thế hệ mới nhất 2027 không nằm trong diện giảm giá.

Đối với mẫu xe Subaru Forester sản xuất mới năm 2026, người tiêu dùng sẽ không được giảm giá bán lẻ trực tiếp mà thay vào đó là gói quà tặng 10 lần bảo dưỡng cơ bản miễn phí.