Chiều 24/11, tại thành phố Bắc Ninh, Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Bắc Ninh tổ chức tiếp Đoàn công tác tỉnh Xay Sổm Bun (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đến thăm, làm việc; tổng kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 - 2026 và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Bắc Ninh và Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xay Sổm Bun.

Đồng chí Trần Huy Phương trao đổi với đoàn công tác tỉnh Xay Sổm Bun.

Đoàn công tác do đồng chí Thiếu tướng Bua Phăn - In Tha Păn Nha, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xay Sổm Bun làm Trưởng đoàn. Cùng dự có đồng chí Lênh Xiong - Tông Sỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xay Sổm Bun.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Ninh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Trần Huy Phương bày tỏ vui mừng được đón đoàn đại biểu tỉnh Xay Sổm Bun đến thăm, làm việc với thành phố đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11; khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp là tài sản vô giá của hai dân tộc.

Quan hệ hai nước hiện được phát triển với nội hàm mới: “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chung và quyết tâm đồng hành lâu dài vì sự phát triển của mỗi nước.

Đoàn công tác tỉnh Xay Sổm Bun trao đổi tại buổi làm việc.

Đồng chí nhấn mạnh, từ khi hai địa phương thiết lập quan hệ hợp tác (năm 2021), hai Hội Hữu nghị ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (giai đoạn 2021 - 2025), các hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao, giao lưu Nhân dân giữa hai bên được duy trì thường xuyên, trở thành cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất.

Thông qua việc phối hợp tổ chức các chuyến thăm, làm việc, giao lưu và tuyên truyền, giáo dục truyền thống, hai Hội đã góp phần củng cố sự tin cậy, tăng cường hiểu biết và tình cảm gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy khẳng định, dù có sự thay đổi về địa giới hành chính, thành phố Bắc Ninh luôn trân trọng, kế thừa và phát huy những kết quả hợp tác đã được vun đắp, tiếp tục thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị với tỉnh Xay Sổm Bun ngày càng bền chặt.

Đánh giá kết quả thực hiện Bản ghi nhớ giai đoạn 2023 - 2026 giữa hai Hội Hữu nghị cho thấy, hai Hội đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tập trung vào tuyên truyền, giáo dục truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào, giao lưu nhân dân và tăng cường kết nối giữa các tổ chức, cá nhân hai địa phương.

Nổi bật, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Bắc Ninh tổ chức 11 buổi tuyên truyền tại các trường học, thu hút hơn 9.700 lượt giáo viên, học sinh tham gia. Chương trình “Thăm chiến trường xưa” được duy trì hiệu quả, Hội và các tổ chức thành viên tổ chức 10 chuyến thăm Lào cho gần 500 cựu chiến binh, cựu quân tình nguyện và chuyên gia từng giúp đỡ cách mạng Lào, góp phần tri ân, giáo dục truyền thống đoàn kết, thủy chung giữa hai dân tộc.

Cùng với đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tích cực kết nối, tổ chức các hoạt động giao lưu. Nhân dịp Tết Bun Pi May, đơn vị phối hợp gặp mặt, tọa đàm văn hóa, chúc mừng năm mới và tặng quà sinh viên tỉnh Xay Sổm Bun đang học tập tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang. Phong trào “Ươm mầm hữu nghị” cũng tạo cơ hội cho hàng trăm lượt lưu học sinh Lào tham quan di tích lịch sử, tìm hiểu văn hóa, sản xuất nông nghiệp và giao lưu với người dân Việt Nam.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương trao đổi các nội dung hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 trên nhiều lĩnh vực như viện trợ cho Xay Sổm Bun để xây dựng hạ tầng thủy lợi, phát triển nông nghiệp, đào tạo nhân lực, giáo dục, y tế và thể thao. Bên cạnh đó, tỉnh Xay Sổm Bun đề nghị thành phố Bắc Ninh quan tâm hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ nông sản đặc trưng của Xay Sổm Bun. Hai bên cũng trao đổi về việc đẩy mạnh giao lưu thanh niên, giao lưu nhân dân nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn của hai nước.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh và tỉnh Xay Sổm Bun chứng kiến Hội Hữu nghị hai địa phương ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Bắc Ninh và Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xay Sổm Bun ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị; đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc về mối quan hệ “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” giữa hai nước; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động đối ngoại nhân dân; tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, phát huy phong trào “Ươm mầm hữu nghị”, “Thăm chiến trường xưa”; quan tâm kết nối các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam từng giúp đỡ cách mạng Lào…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Bua Phăn - In Tha Păn Nha cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo thành phố Bắc Ninh; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của thành phố và kết quả hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua.

Đồng chí khẳng định, tình cảm gắn bó giữa tỉnh Xay Sổm Bun và thành phố Bắc Ninh là minh chứng sinh động cho quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung giữa hai dân tộc; mong muốn hai bên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Để các nội dung hợp tác trong giai đoạn mới đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí đề nghị hai Hội Hữu nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, cụ thể hóa từng nội dung trong Bản ghi nhớ thành các chương trình, hoạt động phù hợp; thường xuyên trao đổi thông tin, đánh giá kết quả thực hiện, bảo đảm các cam kết được triển khai hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu.

Đồng chí Trần Huy Phương tặng đồng chí Thiếu tướng Bua Phăn - In Tha Păn Nha bức tranh dân gian Đông Hồ, thể hiện tình cảm hữu nghị, gắn bó giữa hai địa phương.

Đồng chí Trần Huy Phương cũng đề nghị hai Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ; duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, quan tâm kết nối các tổ chức, cá nhân, hội viên và những người từng có đóng góp cho cách mạng Lào. Gắn hoạt động đối ngoại nhân dân với việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Bắc Ninh và Chính quyền tỉnh Xay Sổm Bun, hướng tới những kết quả cụ thể, thiết thực.