Tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác nhân dân Việt Nam - Ukraine

Tham dự đại hội có bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó chủ tịch VUFO; ông Oleksandr Hyshtymult, Bí thư thứ nhất, đại diện Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam, cùng các đại biểu khách mời, ủy viên Ban Chấp hành và hội viên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa V gồm 22 thành viên. Ông Đặng Văn Chiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XII, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Báo cáo tại đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine luôn bám sát sự chỉ đạo của VUFO, tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân trên nhiều lĩnh vực. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu văn hóa, hữu nghị, kết nối hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục, khoa học và vận động viện trợ. Các hoạt động được triển khai thường xuyên, gắn với những ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng của hai nước, góp phần tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Ukraine.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine nhiệm kỳ 2026-2031 Đặng Văn Chiến phát biểu tại đại hội.

Phó chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Thu Giang phát biểu tại đại hội.

Về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine Đặng Văn Chiến cho biết, Hội sẽ tập trung đẩy mạnh giao lưu văn hóa, kết nối hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp, trường đại học và địa phương hai nước; đồng thời tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức hội thảo, diễn đàn nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, du lịch và đầu tư.

Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch VUFO Nguyễn Thị Thu Giang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là việc duy trì các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người hai nước và kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine.

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine.

Phó chủ tịch VUFO mong muốn Hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, góp phần duy trì và vun đắp quan hệ giữa nhân dân hai nước; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trong đó, chú trọng phát huy nguồn lực từ cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine, đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân; củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác thông tin, tuyên truyền.