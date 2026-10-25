Tiếp tục vòng xoáy tấn công trả đũa giữa Houthi và liên quân Saudi Arabia

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Saudi Arabia nhằm vào sân bay quốc tế Sanaa tại thủ đô Sanaa, Yemen, nơi lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát, ngày 13/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Houthi tuyên bố đã thực hiện nhiều vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trên khắp Saudi Arabia. Trong khi đó, liên quân tiếp tục không kích dữ dội các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen, gây nhiều thương vong.

Trong tuyên bố, lực lượng Houthi cho biết đã thực hiện 7 đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái, nhắm vào các sân bay, cơ sở dầu khí và một căn cứ quân sự tại các thành phố Riyadh, Yanbu, Rabigh, Dammam, Najran và Khamis Mushait của Saudi Arabia.

Tuyên bố cho biết, Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh đã hai lần bị nhắm mục tiêu; trong khi các cuộc tấn công khác nhắm vào những mục tiêu bao gồm các cơ sở của tập đoàn Saudi Aramco tại Yanbu và Sân bay Quốc tế King Fahd ở Dammam.

Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu thông báo đã đánh chặn và phá hủy một số tên lửa do lực lượng Houthi phóng về phía các thành phố Riyadh, Taif và Yanbu, cùng một thiết bị bay không người lái tại tỉnh Eastern.

Tổng cục Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia cho biết các mảnh vỡ từ hai tên lửa bị đánh chặn đã rơi xuống khu vực Mecca và Medina.

Lực lượng Houthi sau đó đã phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào hai thành phố linh thiêng này. Phía Houthi khẳng định rằng các cuộc tấn công vừa thực hiện nhằm đáp trả khoảng 100 đợt không kích do liên quân tiến hành nhằm vào các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen trong vòng 24 giờ trước đó, trong đó có thủ đô Sanaa và thành phố cảng Mocha bên bờ Biển Đỏ thuộc tỉnh Taiz ở phía Tây Nam. Theo Houthi, 8 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương trong các vụ tấn công của liên quân.

Ngoài Saudi Arabia, Houthi cũng nhắm các mục tiêu vào thành phố cảng Aden, nơi đặt trụ sở của Chính phủ Yemen. Một quan chức an ninh địa phương cho biết, nhóm Houthi đã phóng gần 4 tên lửa đạn đạo vào thành phố này; một số quả rơi gần Sân bay Quốc tế Aden và các cơ sở quân sự trọng yếu tại quận Khormaksar, trong khi một quả khác đánh trúng trụ sở Lực lượng Cảnh sát biển tại quận Al-Tawahi.

Trước tình hình leo thang căng thẳng, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày thông báo đã cập nhật cảnh báo du lịch đối với các quốc gia Trung Đông – bao gồm Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Bahrain, Iraq, Liban và Israel.

Trong khi đó, ngày 25/10, dự kiến Sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia sẽ nối lại hoạt động, kết thúc giai đoạn đóng cửa kéo dài hai tuần sau các cuộc tấn công gây thương vong do Houthi thực hiện.