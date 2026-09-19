Tiếp tục viết những trang mới trong lịch sử 60 năm của Trường THPT Đồng Hới

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm - Ảnh: N.M

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm - Ảnh: N.M

Diễn văn tại lễ kỷ niệm đã ôn lại hành trình 60 năm của Trường THPT Đồng Hới. Tháng 9/1966, trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước ác liệt, Trường cấp III Đồng Hới, tiền thân của Trường THPT Đồng Hới, được thành lập tại Cồn Chùa. Năm học đầu tiên, trường có 7 lớp, 365 học sinh và 17 cán bộ, giáo viên.

Chiến tranh buộc trường nhiều lần sơ tán, từ Cồn Chùa, Trạng, Vạn Ninh đến Quảng Xá. Trong gian khó, các thế hệ thầy và trò vẫn duy trì việc dạy và học, vừa học tập, vừa phục vụ kháng chiến, góp phần cùng quân và dân quê hương Quảng Bình làm nên truyền thống “Hai giỏi”.

Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Trường THPT Đồng Hới - Ảnh: N.M

Thầy giáo Hoàng Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Hới trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm - Ảnh: N.M

Sau ngày đất nước thống nhất, nhà trường tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn của thời kỳ hậu chiến. Cơ sở vật chất thiếu thốn, đời sống còn nhiều gian khổ, song bằng ý chí, nghị lực, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh đã từng bước xây dựng nhà trường trưởng thành.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm - Ảnh: N.M

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm - Ảnh: N.M

Bước vào thời kỳ đổi mới, Trường THPT Đồng Hới không ngừng phát triển về quy mô, cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục. Hàng vạn học sinh đã trưởng thành từ ngôi trường; nhiều người trở thành cán bộ, nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, sĩ quan, nhà giáo, doanh nhân và những người lao động có ích cho xã hội, góp phần làm nên uy tín của nhà trường.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm - Ảnh: N.M

Trong giai đoạn phát triển mới, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống 60 năm, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết, trách nhiệm; lấy chất lượng giáo dục toàn diện và sự tiến bộ của học sinh làm trung tâm; đẩy mạnh đổi mới quản trị, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và AI; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn; đồng thời xây dựng văn hóa nhà trường trên nền tảng “Kỷ cương-Trách nhiệm-Nhân ái-Sáng tạo-Khát vọng vươn lên”.

Đồng chí Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: N.M

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Đồng Hới trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển.

Đồng chí nhấn mạnh, những nỗ lực bền bỉ của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Lao động hạng Ba; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; Thư khen của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đặc biệt, tháng 7/2026, nhà trường vinh dự được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen, ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp GD-ĐT.

Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh tặng Trường THPT Đồng Hới - Ảnh: N.M

Đồng chí Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Trường THPT Đồng Hới - Ảnh: N.M

Nêu bật truyền thống được hun đúc qua những năm tháng chiến tranh và quá trình xây dựng, phát triển, đồng chí Giám đốc Sở GD-ĐT đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy giá trị truyền thống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Trong đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái học tập số; nâng cao năng lực ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh; gắn giáo dục truyền thống với đổi mới sáng tạo, kỹ năng sống, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái; xây dựng đội ngũ giáo viên đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tự học, tự bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong kỷ nguyên số.

Đồng chí Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng Trường THPT Đồng Hới - Ảnh: N.M

Đại diện lãnh đạo phường Đồng Sơn tặng hoa chúc mừng Trường THPT Đồng Hới - Ảnh: N.M

Đồng chí mong muốn các em học sinh tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương và mái trường, tập trung học tập, rèn luyện, chuẩn bị tốt hành trang cho con đường “lập thân-lập nghiệp”, tiếp tục viết những trang mới trong lịch sử 60 năm của Trường THPT Đồng Hới.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh đã chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm và niềm tự hào về mái trường qua chặng đường 60 năm xây dựng, trưởng thành.

Đại diện các thế hệ học sinh phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: N.M

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm - Ảnh: N.M

Dịp này, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh tặng Trường THPT Đồng Hới; đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT trao bằng khen của Bộ GD-ĐT tặng nhà trường, ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp GD-ĐT.