Chính phủ tiếp tục ưu đãi thuế xăng dầu đến hết năm 2026. Ảnh: Thanh Hiền.

Ngày 30-9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43, tiếp tục áp dụng chính sách miễn thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với xăng dầu đến hết ngày 31-12-2026. Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1-10 đến hết ngày 31-12-2026, kéo dài thêm 3 tháng so với quy định trước đó.

Theo quy định, riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025. Theo đó, mức thuế đối với xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%.

Trường hợp cần rút ngắn hoặc kéo dài thời gian áp dụng chính sách để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương sẽ đề xuất Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Việc tiếp tục duy trì các chính sách về thuế được thực hiện trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước tăng mạnh trong tháng 9. Từ đầu tháng đến kỳ điều hành ngày 24-9, giá xăng tăng 4 kỳ liên tiếp.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng tổng cộng 4.630 đồng/lít, từ mức 22.480 đồng/lít lên 26.390 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III tăng 4.480 đồng/lít, từ 23.270 đồng/lít lên 27.080 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng tăng 2.050 đồng/lít qua 3 kỳ điều hành.

Trong tháng 9, cơ quan điều hành đã sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để góp phần hạn chế đà tăng. Tại kỳ điều hành ngày 10-9, mức chi sử dụng quỹ là 500 đồng/lít đối với xăng sinh học; đến ngày 17-9, mức chi tăng lên 1.250 đồng/lít đối với xăng sinh học, 2.000 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.250 đồng/kg đối với dầu mazut.

Tuy nhiên, tại kỳ điều hành ngày 24-9, cơ quan điều hành không trích lập cũng như không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trước đó, từ tháng 4-2026, Chính phủ và Quốc hội đã áp dụng các chính sách giảm nghĩa vụ thuế đối với xăng dầu nhằm góp phần ổn định thị trường trong bối cảnh giá năng lượng thế giới biến động.

Theo Nghị quyết số 19/2026/QH16, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay được đưa về 0 đồng. Các mặt hàng này đồng thời thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế VAT nhưng vẫn được khấu trừ thuế VAT đầu vào. Chính sách ban đầu được áp dụng đến hết ngày 30-6.

Ngày 30-6, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34, tiếp tục kéo dài thời gian áp dụng các chính sách trên đến hết ngày 30-9. Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu cũng được duy trì ở mức ưu đãi, góp phần hỗ trợ ổn định thị trường và bảo đảm nguồn cung trong nước.

Việc ban hành Nghị quyết số 43 tiếp tục kéo dài chính sách ưu đãi thuế thêm một bước hỗ trợ đối với thị trường xăng dầu trong những tháng cuối năm, khi diễn biến giá nhiên liệu thế giới còn nhiều yếu tố khó lường.

Đây là lần tiếp tục gia hạn chính sách hỗ trợ thuế đối với xăng dầu trong năm 2026. Trong khi đó, thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện theo quy định riêng của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.