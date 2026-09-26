Tiếp tục 'truy' doanh nghiệp chậm đóng Bảo hiểm xã hội

Thực hiện khởi tố các hành vi vi phạm theo Bộ luật Hình sự trong lĩnh vực hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. (Ảnh: VÕ LÊ)

Số tiền chậm đóng khoảng 6,6 nghìn tỷ

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 31/8/2026, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tạm tính khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,12% kế hoạch thu.

Những đơn vị có số tiền và thời gian chậm đóng ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động được đưa vào diện phối hợp làm việc. Tại các buổi làm việc, hai cơ quan tập trung tuyên truyền, giải thích trách nhiệm của người sử dụng lao động, đồng thời yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án và khẩn trương khắc phục số tiền chậm đóng theo quy định.

Tính đến ngày 3/9/2026, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã mời 6.755 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội đến làm việc, với tổng số tiền chậm đóng khoảng 2.161,7 tỷ đồng. Qua quá trình phối hợp, 1.818 đơn vị tham dự buổi làm việc, 4.937 đơn vị không đến làm việc và đã thu hồi được số tiềnchậm đóng hơn 442,16 tỷ đồng, tương ứng 20,45% số tiền chậm đóng theo danh sách.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá: Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, cùng Quy chế phối hợp giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và Viện Kiểm sát nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị sử dụng lao động.

Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả bước đầu cho thấy hoạt động phối hợp giữa hai ngành đang tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động.

Ghi nhận tại địa bàn do Bảo hiểm xã hội cơ sở Hòa Hưng quản lý cho thấy nhiều sự nỗ lực trong triển khai, đem lại hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện các quyền lợi về bảo hiểm xã hội đến người lao động. Mới đây, ngay trong khuôn khổ buổi ký kết phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực Khu vực IV, 2 đơn vị đã tổ chức mời hơn 200 doanh nghiệp, trong đó có 38 doanh nghiệp đang nợ Bảo hiểm xã hội số tiền 28 tỷ đồng cùng tham dự chứng kiến.

Hơn 4.000 đơn vị chậm đóng được mời làm việc

Bên cạnh các đơn vị chủ động phối hợp, khắc phục tình trạng chậm đóng, vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ việc phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Vì vậy, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục công khai, cập nhật danh sách trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh truyền thông của ngành, góp phần bảo đảm tính minh bạch, tạo điều kiện để người lao động và các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát.

“Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp Viện Kiểm sát khu vực thực hiện xử lý các bước tiếp theo, theo đúng quy định pháp luật. Đối với các đơn vị đã khắc phục một phần hoặc toàn bộ số tiền chậm đóng sau thời điểm lập danh sách, Bảo hiểm xã hội Thành phố sẽ tiếp tục cập nhật, điều chỉnh thông tin, bảo đảm dữ liệu công khai phản ánh sát tình hình thực tế”, ông Thanh chia sẻ.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Định phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân khu vực I làm việc với doanh nghiệp (Ảnh: PHẠM THỌ)

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khẩn trương thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng, khắc phục số tiền chậm đóng, không để kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi an sinh của người lao động. Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện kiểm tra, xử phạt theo Nghị định 283/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời gian tới Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực rà soát, làm việc, đôn đốc và theo dõi việc khắc phục chậm đóng; trường hợp đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ đồng thời Bảo hiểm xã hội Thành phố sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ liên quan sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định và hướng dẫn tại Công văn số 5659/BCA-CSKT ngày 15/12/2025 của Bộ Công an về kiến nghị khởi tố các hành vi vi phạm quy định tại các Điều 214, 215 và 216 Bộ luật Hình sự trong lĩnh vực hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Qua đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và tăng cường kỷ cương trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.