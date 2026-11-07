Tiếp tục triển khai thí điểm mô hình 'Trợ lý Nhân dân hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ dịch vụ công trực tuyến'

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) tỉnh, sau 1 tháng (từ ngày 1-31/10) triển khai giải quyết thí điểm 10 thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh và 10 TTHC cấp xã tại 4 điểm, gồm: TTPVHCC tỉnh, cơ sở Đồng Hới và Đông Hà, TTPVHCC phường Đồng Thuận, TTPVHCC phường Đông Hà, mô hình đã hỗ trợ hoàn thiện 1.305 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: C.H

Mô hình bước đầu hỗ trợ giảm thao tác nhập liệu thủ công, hướng dẫn kê khai, kiểm tra thông tin còn thiếu và đính kèm thành phần hồ sơ, góp phần giảm khối lượng công việc cho cán bộ, rút ngắn thời gian thực hiện cho người dân, doanh nghiệp. Ước tính, thời gian hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ khi sử dụng Trợ lý Nhân dân khoảng từ 3-7 phút/hồ sơ.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh báo cáo tình hình - Ảnh: C.H

Tuy nhiên, qua quá trình thí điểm, công cụ vẫn còn một số hạn chế về khả năng nhận dạng, trích xuất thông tin, hỗ trợ kê khai các biểu mẫu phức tạp và tương tác bằng giọng nói; yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đại diện lãnh đạo phường Đông Hà đánh giá về mô hình - Ảnh: C.H

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương đối với đề xuất của TTPVHCC tỉnh liên quan đến việc tiếp tục triển khai, mở rộng thí điểm mô hình; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá đầy đủ, kỹ lưỡng, chính xác hiệu quả thực tế của mô hình. Trong đó, cần thống kê cụ thể số lượng hồ sơ được công cụ hỗ trợ, thời gian thực hiện trước và sau khi ứng dụng công cụ; trích xuất nhật ký hệ thống từ thời điểm người dân bắt đầu kê khai đến khi hoàn thành hồ sơ; làm rõ tỉ lệ công việc do công cụ hỗ trợ và tỉ lệ thao tác trực tiếp của cán bộ, công chức.

Đại diện Công an tỉnh nêu ý kiến tại cuộc họp - Ảnh: C.H

Về việc mở rộng thí điểm tại TTPVHCC cấp xã trong tháng 11, 12/2026, đồng chí yêu cầu đơn vị cung cấp công cụ bố trí nhân sự hỗ trợ trực tiếp tại các điểm triển khai, có phương án xử lý đối với những hồ sơ đã nộp nhưng phát hiện sai sót hoặc bị trả lại.

Nhấn mạnh, phải bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân gửi cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo mật thông tin theo quy định; rà soát, bổ sung cơ chế thông báo, lấy ý kiến đồng ý của người dân, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu khi sử dụng hệ thống; đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp - Ảnh: C.H

Đồng chí lưu ý, trong thời gian triển khai thí điểm, đơn vị cung cấp công cụ không thu phí dịch vụ. Việc ký kết hợp đồng hoặc triển khai trên diện rộng phải bảo đảm đầy đủ các giấy phép theo quy định. Văn phòng UBND tỉnh được giao nhiệm vụ phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, đánh giá toàn diện hiệu quả, điều kiện pháp lý và mức độ an toàn của hệ thống, tham mưu lãnh đạo tỉnh xem xét, quyết định trong thời gian tới.