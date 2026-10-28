Tiếp tục triển khai hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Thanh Hóa

Toàn cảnh hội nghị.

Đến ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 18.255 tỷ đồng, tăng 1.708 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương 10,3%. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 12.520 tỷ đồng; vốn huy động trên thị trường đạt 4.286 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 1.449 tỷ đồng, tăng 516 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 172% kế hoạch được giao.

Giám đốc NHCSXH Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 4.701 tỷ đồng, với khoảng 58.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Tổng dư nợ đạt 18.216 tỷ đồng, tăng 1.708 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 90% kế hoạch tăng trưởng tín dụng do Trung ương và UBND tỉnh giao, với gần 236.000 hộ còn dư nợ.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến phát biểu tại hội nghị.

Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế và việc làm, với dư nợ 11.424 tỷ đồng; cho vay phục vụ đời sống, sinh hoạt đạt 6.792 tỷ đồng. Qua đó, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ tạo việc làm cho 11.140 lao động, trong đó có 564 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ 296 người chấp hành xong án phạt tù có việc làm, 30 người sau cai nghiện ma túy được vay vốn và 789 học sinh, sinh viên vay vốn học tập.

Cùng với đó, nguồn vốn đã hỗ trợ xây dựng, cải tạo hơn 47.000 công trình nước sạch, vệ sinh nông thôn; mua, xây mới và sửa chữa 1.142 căn nhà ở xã hội.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Chất lượng tín dụng tiếp tục được quan tâm kiểm soát. Đến cuối tháng 9/2026, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 19,816 tỷ đồng, chiếm 0,11% tổng dư nợ. Các đơn vị tăng cường rà soát, đôn đốc thu hồi nợ, xử lý các trường hợp khách hàng đi khỏi nơi cư trú; đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác và các tổ tiết kiệm, vay vốn.

Toàn tỉnh hiện có 5.852 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó 96% tổ được xếp loại tốt.

Công tác chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt tại các điểm giao dịch xã đạt kết quả tích cực. Đến hết tháng 9/2026, cả 547 điểm giao dịch đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; 228.642/231.069 tổ viên thực hiện chuyển khoản nộp lãi, tiền gửi, đạt 98,95%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh khẳng định 3 tháng cuối năm là thời điểm quyết định để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng cho tăng trưởng năm 2027.

Tỉnh Thanh Hóa đang quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng “2 con số”. Do đó, trong quý IV/2026, Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp, NHCSXH Thanh Hóa, các sở, ngành và địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh về tín dụng chính sách xã hội; bám sát mục tiêu, kế hoạch được giao, chủ động rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng giữa các địa bàn phù hợp với nhu cầu thực tế, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tín dụng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; quản lý chặt chẽ các khoản vay, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, nợ có nguy cơ chuyển quá hạn, nhất là đối với khách hàng đi khỏi nơi cư trú. Đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp xã, các tổ tiết kiệm và vay vốn; nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong quản lý, giám sát, hỗ trợ người dân sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.

Đối với việc phát triển nguồn vốn, yêu cầu NHCSXH tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu bố trí, bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH, ưu tiên tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt tại các điểm giao dịch xã; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ ngân hàng số và nắm rõ điều kiện, quy trình, thủ tục vay vốn. Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương cần nâng cao hiệu quả phối hợp, gắn tín dụng chính sách với thực hiện các chương trình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh thống nhất giao Giám đốc NHCSXH Thanh Hóa quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng giữa các địa bàn xã, phường trong tỉnh, bảo đảm phù hợp với nhu cầu vốn thực tế và không vượt chỉ tiêu kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền giao, để cho vay đáp ứng nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng, góp phần tích cực vào sự ổn định, phát triển kinh tế, chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.