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Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 5 ngày (từ15 - 20/10/2026) triển khai Đợt 2 của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 58 hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 15 bộ có di vật kèm theo.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/tiep-tuc-trien-khai-cong-tac-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng-20261020202956963.htm