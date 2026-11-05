Tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 65 điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Hồng Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên tổ công tác.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu các xã, phường

Theo Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 19/10/2026 của UBND tỉnh về thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV năm 2026, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 10,61% Chính phủ giao thì GRDP quý IV phải đạt mức tăng tối thiểu 18,41%.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND tỉnh đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và chỉ tiêu phấn đấu đối với từng ngành, lĩnh vực; đồng thời yêu cầu các cấp, ngành tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ theo kịch bản tăng trưởng. Trong đó, xác định rõ từng công việc, tiến độ thực hiện và kết quả cần đạt theo từng tháng.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo kết quả tăng trưởng kinh tế 10 tháng đầu năm 2026 của tỉnh

Theo báo cáo tại cuộc họp, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh và sự vào cuộc của các cấp, ngành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng đầu năm 2026 tăng 4,86% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 38.279 tỷ đồng, tăng 18,89% so với cùng kỳ…

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục tăng trưởng mạnh, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của tất cả các loại hình trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt trên đạt trên 107 tỷ USD, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2025. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 2026 ước đạt 24.606 tỷ đồng, đạt 184% so với dự toán trung ương giao, đạt 182,6% so với dự toán tỉnh giao, tăng 74,5% so với cùng kỳ…

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp

Về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kịch bản tăng trưởng quý IV tại Kế hoạch số 404, UBND tỉnh đã xác định 69 nhiệm vụ cụ thể, đồng thời giao các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức triển khai. Đến nay, cả 69/69 nhiệm vụ đều bảo đảm tiến độ đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tốc độ tăng trưởng ở một số ngành, lĩnh vực chưa đạt kỳ vọng; một số ngành, sản phẩm công nghiệp chủ lực giảm so với cùng kỳ. Tiến độ triển khai một số dự án khu, cụm công nghiệp và dự án năng lượng còn chậm, chưa tạo thêm năng lực sản xuất mới tăng thêm và đóng góp vào tăng trưởng năm 2026. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án và triển khai các dự án ngoài ngân sách cũng chưa đáp ứng yêu cầu…

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được giao; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, khai thác hiệu quả các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phải biểu chỉ đạo cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của các sở, ban, ngành và các xã, phường về triển khai các nhiệm vụ trong tháng 10/2026.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường căn cứ theo chức năng, lĩnh vực được giao, tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, khẩn trương triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ và kết quả công việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp với Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV hoàn thành chạy thử Nhà máy Nhiệt điện Na Dương và Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II trong tháng 11/2026; phối hợp với UBND các xã đẩy nhanh tiến độ triển khai các cụm công nghiệp, tổ chức Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt – Trung trong tháng 11/2026 và Diễn đàn logistics trong tháng 12/2026…

Sở Tài chính đôn đốc các ngành, các xã phường đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến 31/12/2026 phải giải ngân đạt 100%; rà soát, phân loại 14 dự án ngoài ngân sách quá hạn và 7 dự án có tổng vốn từ 500 tỷ đồng chưa triển khai để đề xuất phương án xử lý; phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách…

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đẩy nhanh bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án…

Chi cục Hải quan khu vực VI chủ động làm việc với Cục Hải quan và cơ quan thống kê trung ương rà soát, thống nhất phương pháp thống kê, xác định kim ngạch xuất nhập khẩu được tính vào GRDP của tỉnh, bảo đảm phản ánh sát quy mô hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn Lạng Sơn, góp phần đánh giá đúng mức đóng góp của lĩnh vực này vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh.