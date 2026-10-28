Tiếp tục tìm thêm được nhiều hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày 28/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Trong 2 ngày 27 và 28/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ. Với số lượng hài cốt liệt sĩ mới tìm được trong Đợt 2, tính từ ngày 15/10 đến ngày 28/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 121 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 26 bộ có di vật kèm theo).

Cán bộ chiến sĩ cẩn trọng tìm từng mẩu hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/10, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 852 hài cốt liệt sĩ (333 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 819 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.