Tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tìm kiếm phát hiện 8 hài cốt liệt sĩ trong ngày 15/10. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Ngày 15/10, Đội tìm kiếm K74 thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 300 m3 đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả, lực lượng đã phát hiện, quy tập 8 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật kèm theo. Công tác tìm kiếm được tiếp tục triển khai tại khu vực đã xác định và các vị trí đang được mở rộng khảo sát.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 15/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 739 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 706 bộ được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 bộ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Ngày 14/10, 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM an táng sau 6 thập kỷ nằm dưới đất lạnh. Ảnh: Hoài Bảo.

Trước đó, sáng 14/10, TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Đây là hài cốt của các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Nhà bia liệt sĩ. Lễ viếng, truy điệu được tổ chức trong không khí trang nghiêm.

Sau lễ truy điệu, 731 hài cốt được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình) để an táng. Sau lễ an táng, người dân khắp nơi tìm về đây thắp nhang tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hoa trắng, nước mắt tiễn 731 liệt sĩ qua những con đường TP.HCM Sau gần sáu thập kỷ nằm lại dưới lòng đất, 731 liệt sĩ được người dân TP.HCM đón bằng hoa trắng, nước mắt và những lời tri ân, tiễn biệt về nơi an nghỉ.