Quang cảnh phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; Giám đốc các Ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh; Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND một số xã, phường của tỉnh.

Đại biểu dự phiên họp.

Theo báo cáo tại phiên họp, sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển UBND tỉnh các kiến nghị cử tri tại Văn bản số 46/BC-TTHĐ ngày 19/6/2026, đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. Các kiến nghị thuộc nhiều lĩnh vực: tài chính, đầu tư, quy hoạch, xây dựng cơ bản, giao thông; sản xuất nông nghiệp, thủy lợi; tài nguyên, môi trường; điện lực, nước sạch; nội vụ, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục và chính sách xã hội.

Trong quá trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết các kiến nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện, qua đó góp phần bảo đảm các kiến nghị của cử tri được quan tâm xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định của pháp luật. Ngày 20/11/2026, UBND tỉnh có Báo cáo số 393/BC-UBND về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

Đồng chí Vũ Thị Kim, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo giám sát kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; nghe Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày nội dung dự thảo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; ý kiến của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và giải trình của các cơ quan liên quan đối với những nội dung cử tri quan tâm.

Theo đó, UBND tỉnh đã quan tâm, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp nhận, rà soát, phân loại và giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; ban hành văn bản phân công nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn theo chức năng, thẩm quyền tham mưu giúp UBND tỉnh giải quyết, trả lời 260 kiến nghị cử tri (trong đó: 210 kiến nghị trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 và 50 kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan giải quyết nhưng chưa có báo cáo kết quả giải quyết). Đến nay, 260/260 kiến nghị đã được UBND tỉnh trả lời, giải quyết (đạt tỷ lệ 100%).

Cụ thể, có 155/260 kiến nghị (59,6%) đã được giải quyết, trả lời thỏa đáng hoặc đã được giải trình, cung cấp thông tin đầy đủ đến cử tri. Có 52/260 kiến nghị (20%) đang được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Có 49/260 kiến nghị (18,8%) đã được UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền cho UBND các xã, phường xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định. Có 4/260 kiến nghị (1,5%) đã được UBND tỉnh đề nghị chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoa Lư, đại diện tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Lê Nguyên Ngọc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Trần Thị Thùy Dương, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong việc tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

Các kiến nghị đã được rà soát, kiểm tra thực tế, nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật để giải quyết hoặc trả lời, giải thích, cung cấp thông tin đầy đủ đến cử tri. Nhiều kiến nghị được giải quyết kịp thời, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trân trọng cảm ơn, tiếp thu lĩnh hội đầy đủ ý kiến của đại biểu và các Tổ đại biểu đã tham gia đóng góp và có kiến nghị, phản ánh. Sau phiên họp, UBND tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Xuân Huy trân trọng cảm ơn UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và dự thảo báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Qua ý kiến của các Tổ đại biểu và các đại biểu dự phiên họp đã bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với những kết quả đã giải quyết được.

Đặc biệt, các đại biểu cũng đã nêu bật một số nội dung mà cử tri kiến nghị nhiều mà chưa giải quyết dứt điểm và những nội dung cử tri chưa phản ánh đầy đủ để các cơ quan giải quyết. Đồng chí trân trọng cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành đã quyết tâm, quyết liệt tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong điều kiện tỉnh mới còn nhiều việc phải làm, còn nhiều khó khăn, nhất là về nguồn lực.

Đối với những nội dung mang tính dài hơi, các ý kiến chính đáng nhưng chưa có nguồn lực và các điều kiện khác để triển khai thực hiện, đề nghị các đồng chí tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh giải thích, tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận.

Trong thời gian tới, với lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và những cơ chế, chính sách mới mà Quốc hội, Chính phủ vừa ban hành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ nghiên cứu chỉ đạo để triển khai thực hiện, tháo gỡ dần những khó khăn, vướng mắc mà cử tri và nhân dân kiến nghị.

Đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh rà soát các ý kiến tại phiên họp và các nội dung đã trả lời để tổng hợp, bổ sung đầy đủ vào báo cáo. Đối với báo cáo giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đã đầy đủ, chi tiết gửi đến các đại biểu tại kỳ họp, đề nghị cơ quan chuyên môn chuẩn bị báo cáo tóm tắt các nhóm vấn đề chính; đối với báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, đề nghị Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì lược bớt, ngắn gọn để trình bày bảo đảm về mặt thời lượng.

Những vấn đề sau này còn có ý kiến sẽ trả lời bằng văn bản hoặc qua tiếp xúc cử tri, các đại biểu sẽ thông tin, báo cáo thêm đến nhân dân, cử tri.