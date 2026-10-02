Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết bằng kết quả, sản phẩm cụ thể

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chủ trì Hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh Thái Nguyên đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự Hội nghị.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. GRDP quý III tăng 13,96% so với cùng kỳ; tính chung 9 tháng tăng 11,24%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 23,23%; xuất khẩu đạt trên 30,3 tỷ USD, tăng 28,24%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 20,8 nghìn tỷ đồng, bằng 78,7% dự toán. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt tiến độ, đưa Thái Nguyên tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước.

Đại biểu các Ban Đảng Trung ương dự Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Đến ngày 30-9, toàn Đảng bộ kết nạp gần 4.400 đảng viên mới, đạt 92,4% kế hoạch năm.

Phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới theo phương châm “6 rõ”, gắn trách nhiệm tập thể, cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Chính quyền địa phương hai cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt.

Hội nghị ghi nhận gần 20 ý kiến tham gia trách nhiệm, trí tuệ, thẳng thắn, tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng. Các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp, nhất là đối với tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, giải ngân vốn đầu tư công và thu tiền sử dụng đất còn chậm; hạ tầng đô thị, logistics chưa đồng bộ; việc bố trí giáo viên và nguồn lực cho y tế cơ sở còn khó khăn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu cũng đề nghị tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; quyết liệt hơn trong kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo Đảng ủy các xã, phường phát biểu tại Hội nghị.

Ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm đạt từ 11% trở lên.

Cùng với đó, tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; quyết liệt thực hiện các giải pháp thu ngân sách, đẩy nhanh các chương trình mục tiêu quốc gia và tiến độ phát triển nhà ở xã hội.

Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; tập trung xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài trong năm 2026; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung chuẩn bị tốt các sự kiện lớn, trọng tâm là Lễ kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị và 20 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong quý IV, việc cụ thể hóa, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận phải gắn với nhiệm vụ, kết quả và sản phẩm cụ thể.

Công tác đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải đi vào thực chất, được đánh giá qua kết quả, sản phẩm cụ thể. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, trong năm 2026 phải hoàn thành việc xử lý số lượng cấp phó dôi dư. Tăng cường kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm các kết luận về công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện báo cáo để ban hành và tổ chức triển khai thực hiện.