Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Thanh Huyền)

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Kiều, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã triển khai thực hiện nhiều nghị quyết có liên quan giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo có ý nghĩa đặc biệt khi mà nội dung của nghị quyết thấm đẫm tinh thần đột phá.

Một trong những điểm nổi bật của Nghị quyết là hệ thống mục tiêu được xác định cụ thể, đồng bộ, có lộ trình và thể hiện rõ tinh thần đột phá. Về vị thế, đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu trở thành một trong những quốc gia có nền giáo dục phát triển; giai đoạn 2030-2035, đạt vị trí nhất định trong hệ thống giáo dục Đông Nam Á và châu Á. Những chỉ tiêu cụ thể này thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ và khát vọng phát triển giáo dục.

Đặc biệt, về giải pháp, Nghị quyết số 71 cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm như: Phát triển hạ tầng công nghệ số, xây dựng đội ngũ nhà giáo và bảo đảm các điều kiện vật chất cho giáo dục. Đây không chỉ là Nghị quyết định hướng mà còn là Nghị quyết của hành động, đòi hỏi tinh thần khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm cao trong tổ chức thực hiện….

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Kiều, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam phát biểu ý kiến. (Ảnh: Thanh Huyền)

Hội thảo đã nhận được hơn 100 tham luận, báo cáo khoa học của các nhà khoa học, chuyên gia thực tiễn trên toàn quốc. Các tham luận đăng trong kỷ yếu và thảo luận tại hội thảo đều nhấn mạnh điểm cốt lõi của Nghị quyết số 71 về phát triển giáo dục và đào tạo chính là chuyển mạnh tư duy từ đổi mới giáo dục sang tạo đột phá, đưa giáo dục và đào tạo thật sự trở thành động lực then chốt cho phát triển đất nước.

Nghị quyết số 71 không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới giáo dục mà hướng tới tạo ra một cuộc đột phá toàn diện về tư duy, thể chế, con người, nguồn lực và phương thức phát triển giáo dục Việt Nam; chuyển giáo dục từ vị thế quốc sách hàng đầu thành động lực then chốt, trực tiếp góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Nhiều ý kiến tại hội thảo đã đề cập đến Thông báo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan về kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và những thách thức đặt ra, cần tiếp tục có giải pháp đột phá để đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống…

Chuyên gia Đỗ Nhật Tiến (nguyên trợ lý Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo) cho rằng, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, hùng mạnh, thịnh vượng, sánh vai các cường quốc năm châu. Kỷ nguyên này được định hình trên cơ sở một hệ thống các nghị quyết của Bộ Chính trị. Các nghị quyết của Bộ Chính trị tạo ra những trục phát triển mang tính chiến lược gồm: Trục khoa học công nghệ, trục kinh tế, trục hội nhập quốc tế, trục văn hóa-con người. Trong đó, Nghị quyết số 71 đóng vai trò trung tâm trong việc cung cấp nhân lực để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.