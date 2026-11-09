Tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương, bảo đảm an sinh xã hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 9/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 gồm 6 Điều, quy định về: tổng số thu ngân sách nhà nước; tổng số chi ngân sách nhà nước năm 2027; bội chi ngân sách nhà nước năm 2027; phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; điều hành ngân sách nhà nước năm 2026; về thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội…

100% đại biểu có mặt biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Về điều hành ngân sách nhà nước năm 2026, Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương điều hành ngân sách chặt chẽ, chủ động, linh hoạt; phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; quản lý chi tiết kiệm, hiệu quả; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; kiểm soát bội chi, vay và trả nợ trong phạm vi được cấp có thẩm quyền quyết định.

Đối với chính sách tiền lương và chính sách xã hội, Nghị quyết quy định bố trí dự toán chi cải cách tiền lương năm 2027 theo đề xuất của Chính phủ. Chính phủ chỉ đạo sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để bảo đảm thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế theo quy định.

Đáng chú ý, Nghị quyết mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế; đồng thời cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp.

Quốc hội giao Chính phủ điều hành chính sách tài khóa chủ động, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách khác, bảo đảm nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo nghị quyết.

Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về thuế, chính sách thu, bảo đảm minh bạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2027 tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026; quyết liệt thực hiện các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; mở rộng cơ sở thu, nhất là nguồn thu phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, khai thác tài nguyên khoáng sản.

Một nội dung đáng chú ý khác là trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, thực hiện tiết kiệm ngay khi phân bổ ngân sách từ đầu năm 5% chi đầu tư công để bổ sung cho các dự án trọng điểm, cấp thiết và 10% chi thường xuyên (ngoài tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương, các khoản chi lương, có tính chất tiền lương và các khoản chi cho con người) để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu dự phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Nghị quyết cũng cho phép các địa phương sử dụng số tiết kiệm 5% chi đầu tư công từ nguồn ngân sách địa phương để ưu tiên phân bổ cho các dự án trọng điểm, cấp thiết của địa phương; số tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tăng nguồn chi các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành (phần kinh phí yêu cầu địa phương bảo đảm).

Chính phủ có trách nhiệm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước gắn với trách nhiệm người đứng đầu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phân bổ, giao dự toán và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Việc thực hiện Nghị quyết do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Kiểm toán nhà nước tiến hành kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.