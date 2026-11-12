Tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm lĩnh vực tài chính. Ảnh: media.quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên chất vấn nhóm lĩnh vực tài chính đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn; đã có 25 đại biểu chất vấn, 3 đại biểu tranh luận; các câu hỏi bám sát nhóm vấn đề chất vấn, nội dung cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn. Bộ trưởng Tài chính đã chuẩn bị nghiêm túc, nắm chắc lĩnh vực phụ trách, trả lời cơ bản, đầy đủ các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, công tác quản lý tài chính, ngân sách được tăng cường; thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến; cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đạt nhiều kết quả. Việc triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế đã góp phần quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, lĩnh vực tài chính vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, do đó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính, các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội; có giải pháp hiệu quả, khắc phục hạn chế, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện, thực hiện chấm điểm công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân, không đáp ứng yêu cầu tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn; kiểm soát chặt chẽ việc tạm ứng, thu hồi tạm ứng, giải ngân với khối lượng hoàn thành, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Quang cảnh phiên chất vấn. Ảnh: media.quochoi.vn

Cần nâng cao chất lượng chuẩn bị và tổ chức thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; phối hợp với các nhà tài trợ tháo gỡ vướng mắc, hài hòa thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân; phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2027 và kế hoạch trung hạn 2026-2030 phù hợp với tiến độ thực hiện, khả năng hấp thu vốn và trả nợ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, tháo gỡ vướng mắc trong chuẩn bị triển khai dự án và huy động nguồn vốn dài hạn, xử lý dứt điểm tồn đọng, vướng mắc trước ngày 31-12-2027; nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển dự án PPP kết hợp với vốn ngân sách và vốn của định chế tài chính quốc tế.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện chính sách, phương pháp quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số của nhà cung cấp nước ngoài; tập trung kiểm tra các đối tượng, lĩnh vực có nguy cơ thất thu cao; hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện phương thức quản lý thuế mới, giảm chi phí tuân thủ.

Đặc biệt là tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát nội bộ, phòng ngừa và xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn người dân, doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất còn hiệu lực và nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp của năm 2027 trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước.