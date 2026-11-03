Tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Thái Lan

Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Dự lễ đón và hội đàm có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng các thành viên hai đoàn.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội đàm.

Tại hội đàm, Đại tướng Ukris Boontanondha chào mừng đoàn đại biểu cấp cao QĐND Việt Nam sang thăm chính thức Vương quốc Thái Lan; đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hai nước và kết quả hợp tác quốc phòng song phương.

Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan nhấn mạnh, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5-2025 cùng các chuyến thăm cấp cao gần đây tạo cơ sở quan trọng để củng cố quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác. Nổi bật là chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5-2026 và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tháng 9-2026.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao QĐND Việt Nam.

Khẳng định coi trọng hợp tác với QĐND Việt Nam, Đại tướng Ukris Boontanondha nhấn mạnh vai trò của các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo quân đội hai nước trong tăng cường hiểu biết, tin cậy; mong muốn hai bên phát huy các cơ chế hiện có, triển khai hiệu quả những nội dung đã thống nhất, nghiên cứu mở rộng hợp tác phù hợp với nhu cầu, khả năng mỗi bên. Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Thái Lan - Việt Nam, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Đại tướng Ukris Boontanondha phát biểu tại hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân tình của Đại tướng Ukris Boontanondha và Quân đội Hoàng gia Thái Lan dành cho đoàn đại biểu cấp cao QĐND Việt Nam; cho biết đây là chuyến thăm chính thức Thái Lan đầu tiên của đồng chí trên cương vị Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Đánh giá cao kết quả hợp tác quân sự, quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn hai bên tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, đưa hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất, hiệu quả, là trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan.

Quang cảnh hội đàm giữa hai đoàn.

Về phương hướng hợp tác, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy các cơ chế tham vấn, đối thoại; kiên định lập trường không để bất cứ thế lực thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này để phương hại đến lợi ích của nước kia. Hai bên cần tăng cường hợp tác giữa các quân, binh chủng; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm chuyên môn; tuần tra chung kết hợp diễn tập tìm kiếm, cứu nạn; giao lưu tổ bay, cử tàu thăm nhau; phối hợp ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống và các vấn đề trên biển. Nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của hợp tác đào tạo, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị phát huy các chương trình hiện có, tăng cường trao đổi đoàn học viện, nhà trường, chia sẻ kinh nghiệm, củng cố hiểu biết và tình hữu nghị.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao quà lưu niệm tặng Đại tướng Ukris Boontanondha.

Đại tướng Ukris Boontanondha trao quà lưu niệm tặng Đại tướng Nguyễn Tân Cương.

Về hợp tác đa phương, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn; cùng các nước ASEAN duy trì lập trường chung về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế, trong đó có Biển Đông và an ninh nguồn nước sông Mekong.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị nghiên cứu mở rộng hợp tác về quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống di cư bất hợp pháp và tội phạm xuyên biên giới; thiết lập quan hệ hợp tác giữa Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Trung tâm Gìn giữ hòa bình Thái Lan; thúc đẩy hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) với Lực lượng vũ trang Thái Lan về giải pháp mô phỏng huấn luyện công nghệ cao, an ninh mạng, công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chia sẻ đánh giá về các thách thức an ninh, biến đổi khí hậu, thiên tai; nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh, an toàn hàng hải, hàng không và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong; mong muốn quân đội hai nước tăng cường trao đổi, phối hợp tham mưu về những vấn đề cùng quan tâm.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Đại tướng Ukris Boontanondha cùng Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và các thành viên hai đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực có thế mạnh và cùng quan tâm, phù hợp với nhu cầu, khả năng mỗi bên, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa Quân đội hai nước.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng mời Đại tướng Ukris Boontanondha cùng phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Hoàng gia Thái Lan thăm chính thức Việt Nam. Đại tướng Ukris Boontanondha vui vẻ nhận lời và giao cơ quan đối ngoại thu xếp chuyến thăm.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đại tướng Ukris Boontanondha đánh giá cuộc hội đàm thành công tốt đẹp; nhất trí chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp triển khai hiệu quả những nội dung đã thống nhất.