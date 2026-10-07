Tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình hoạt động của các mỏ đá vôi

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (thứ tư từ trái sang) và đoàn công tác kiểm tra thực tế tại mỏ đá vôi Lũng Phầy (xã Thất Khê)

Trong chương trình, đoàn đã kiểm tra thực tế tình hình sản xuất, khai thác và tiêu thụ sản phẩm đá xây dựng tại 5 dự án mỏ đá vôi: Lủng Cái Đay (xã Quốc Khánh); Lũng Phầy (xã Thất Khê); Lũng Vặm và Lũng Cùng (xã Na Sầm); Giang Sơn I (xã Đồng Đăng).

Tại các điểm kiểm tra, các doanh nghiệp, đơn vị liên quan và lãnh đạo các xã có mỏ đá trên địa bàn đã báo cáo nhanh tình hình hoạt động của các mỏ đá.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra phương án khai thác tại mỏ đá vôi Lũng Vặm (xã Na Sầm)

Tại thời điểm báo cáo, trong 5 mỏ đá vôi thì có 4 mỏ đã khai thác 100% công suất được cấp phép trong năm và 1 mỏ đã khai thác trên 90% công suất được phép trong năm. Phần lớn sản lượng đá vôi sau khi khai thác tại các mỏ đều được các doanh nghiệp chế biến thành sản phẩm đá dăm, đá cấp phối để cung ứng cho các dự án làm đường giao thông và xây dựng. Các sản phẩm đá tại 5 mỏ đá vôi này chủ yếu được tiêu thụ trên địa bàn tỉnh.

Tại các điểm kiểm tra, các doanh nghiệp đầu tư mỏ đá báo cáo làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động khai thác, chế biến đá. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh cho phép mở rộng khu vực mỏ đá khai thác và nâng công suất khai thác để đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng cho các dự án trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu một số nội dung đối với doanh nghiệp đầu tư mỏ đá vôi Lũng Phầy (xã Thất Khê)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng diện tích và nâng công suất khai thác phải chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với năng lực sản xuất, nhu cầu thị trường và thực tế địa phương; hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục trình các cơ quan chức năng thẩm định.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành của tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trong thời gian sớm nhất; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Các sở, ngành tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình hoạt động của các mỏ đá vôi, đặc biệt là nắm rõ nguồn cung, khả năng cung ứng đá vật liệu xây dựng cho các dự án giao thông, xây dựng trọng điểm của các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh, từ đó kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo nguồn cung đá vật liệu xây dựng cho các dự án, giúp các dự án không bị ngừng trệ việc thi công, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch đề ra; tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.