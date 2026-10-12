Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 12/10, tại Trường Chính trị TP Đà Nẵng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc cử tri các phường: Hải Châu, Hoà Cường, Thanh Khê, An Hải, Sơn Trà (TP Đà Nẵng) trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tiếp xúc với cử tri còn có các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị Đà Nẵng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dành thời gian trao đổi, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tình trạng thiếu sách giáo khoa và các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội.

Đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng thời gian qua, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, việc sắp xếp tổ chức bộ máy không chỉ nhằm giảm đầu mối, số lượng cơ quan mà quan trọng hơn là xây dựng nền hành chính gần dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đối với quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố cần tiếp tục rà soát, nhận diện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Những nội dung đã rõ, đủ điều kiện cần triển khai ngay; các vấn đề còn bất cập phải được tổng hợp, báo cáo để có giải pháp xử lý phù hợp. Đặc biệt, việc giải quyết thủ tục hành chính phải hướng đến sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng người dân phải đi lại nhiều nơi để giải quyết công việc.

Liên quan đến phản ánh của cử tri về khối lượng công việc lớn, tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn và việc bố trí nhân lực chưa phù hợp tại một số địa phương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị thành phố nghiêm túc rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc. Những địa bàn đông dân cư, phức tạp, khối lượng công việc lớn phải được bố trí nguồn lực tương xứng. Việc phân cấp, phân quyền phải đi đôi với bảo đảm nhân lực, nguồn lực, dữ liệu và xác định rõ trách nhiệm; những việc thuộc thẩm quyền, khả năng giải quyết của cơ sở cần được xử lý ngay tại cơ sở, không để người dân phải đi lại nhiều lần.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Đà Nẵng phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế. Về phía thành phố, cần chủ động hơn trong nhận diện điểm nghẽn, tổng kết thực tiễn, kịp thời đề xuất những cơ chế và cách làm mới, qua đó nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Các cử tri Đà Nẵng nêu nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, chất lượng quản lý nhà nước.

Bên cạnh cải cách hành chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đà Nẵng tiếp tục quan tâm đầu tư cho giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và an sinh xã hội.

Theo Thường trực Ban Bí thư, phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao mức sống của người dân. Tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển thông qua thu nhập, điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và môi trường sống...

Đề cập lĩnh vực giáo dục, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, cử tri rất bức xúc trước những hạn chế, thậm chí yếu kém trong công tác dạy và học. Bộ Chính trị đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra toàn diện công tác dạy và học tại Bộ GD-ĐT và Đảng ủy Bộ GD-ĐT, trong đó có các nội dung về chương trình, sách vở, công tác dạy và học, đội ngũ, quản lý và tổ chức bộ máy.

Thường trực Ban Bí thư cho biết những vấn đề này sẽ được kiểm tra, điều tra, xem xét, làm rõ và xử lý nghiêm; từ đó có sự điều chỉnh, chấn chỉnh để cử tri yên tâm.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng, ông Lê Ngọc Quang phát biểu tại hội nghị tiếp xúc.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời cho biết thành phố sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, GRDP thành phố tăng 10,31% xếp thứ 9 cả nước; riêng quý III tăng 11,83%, xếp thứ 7 toàn quốc; du lịch đón hơn 15,8 triệu lượt khách. Thu ngân sách vượt dự toán năm, phấn đấu thu trên 90 nghìn tỷ trong năm 2026.

Đối với vốn đầu tư công, Đà Nẵng giải ngân 77,55% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Thành phố đã xử lý 1.986/2.035 dự án tồn đọng, kéo dài, đạt 97,6%; tiếp tục rà soát 357 dự án để tập trung tháo gỡ. Tuy nhiên, những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, quy hoạch và tiến độ một số công trình vẫn cần được tập trung xử lý.

Về tổ chức bộ máy và cải cách hành chính, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cho biết, thành phố sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu nhân lực, trang thiết bị, kinh phí và hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp xã. Đối với 1.281 cơ sở nhà, đất dôi dư, thành phố cần tiếp tục rà soát, ưu tiên bố trí những cơ sở phù hợp phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao và các hoạt động cộng đồng.

Về đô thị và an sinh xã hội, thành phố tiếp tục xử lý các điểm ngập cục bộ, nâng cấp hệ thống thoát nước, khơi thông dòng chảy. Thành phố phấn đấu hoàn thành gần 5.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, đồng thời yêu cầu công khai điều kiện, thủ tục mua, thuê nhà, tạo thuận lợi cho người có nhu cầu thực sự.

Đối với những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai, thành phố đã thông qua Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai, với quy mô bố trí, ổn định 7.174 hộ tại 160 khu, điểm tái định cư; tổng nhu cầu đầu tư xây dựng mới khoảng 3.417 tỷ đồng. Cần tập trung triển khai theo thứ tự ưu tiên, trước hết là những nơi có nguy cơ cao.

Đối với tình trạng lừa đảo trên không gian mạng và an toàn giao thông, Bí thư Thành ủy đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm, phối hợp ngăn chặn các hình thức lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội; xử lý nghiêm quảng cáo sai sự thật.