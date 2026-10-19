Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn vốn FDI

Tính đến ngày 8/10/ 2026, tổng vốn đầu tư thu hút đã đạt 5.806,46 triệu đô la Mỹ, hoàn thành 136,62% kế hoạch cả năm. Trong đó, điểm sáng lớn nhất chính là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khi đóng góp tới 4.329,41 triệu đô la Mỹ. Dòng vốn thực hiện (vốn giải ngân) trong 9 tháng đầu năm cũng đạt mức cao với 4.250,65 triệu USD (tương đương 111.664,86 tỷ đồng), dự kiến cả năm 2026 sẽ chạm mốc 5.369,25 triệu USD, đạt mức tăng trưởng 15% so với năm 2025.

Thành phố cũng đón nhận những siêu dự án mang tính dẫn dắt công nghệ sâu, điển hình là Dự án Trung tâm dữ liệu AI Factory tại KCN Tân Phú Trung được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào ngày 21/7/2026 với tổng vốn đăng ký lên tới 2,1 tỷ USD. Bên cạnh đó, Khu thương mại tự do thành phố được thành lập theo Quyết định số 4560/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 hứa hẹn sẽ tạo ra không gian kinh tế mang tính đột phá cho các nhà đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, mặc dù tổng số vốn tăng mạnh nhờ các siêu dự án, nhưng số lượng dự án cấp mới chỉ đạt 196 dự án, giảm 23,44% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy thành phố đang thiếu hụt số lượng các dự án quy mô vừa và nhỏ để tạo ra sự cộng hưởng chuỗi. Đồng thời, mặt bằng giá thuê đất công nghiệp tại thành phố hiện neo ở mức rất cao so với mặt bằng chung của khu vực, trực tiếp làm sụt giảm năng lực cạnh tranh và khiến các tập đoàn lớn có nhu cầu sử dụng diện tích đất rộng lớn phải e dè.

Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh nơi thu hút nhiều doanh nghiệp FDI.

Vướng mắc về đất đai và nghĩa vụ tài chính là điểm nghẽn kéo dài tại nhiều KCN lớn như VSIP III giai đoạn 2B, Cây Trường, hay Bàu Bàng mở rộng giai đoạn 2. Việc chậm trễ trong khâu xác định giá đất và đơn giá thuê đất cụ thể đang trực tiếp làm đình trệ công tác giải phóng mặt bằng, khiến các nhà đầu tư thứ cấp không thể triển khai dự án theo đúng kế hoạch.

Một "điểm nghẽn" khác nằm ở sự bất cập về chính sách giá điện công nghệ cao. Điển hình là trường hợp của siêu dự án Trung tâm dữ liệu AI Factory. Việc chưa thống nhất được giá điện áp dụng đang gây áp lực rất lớn. Nếu các cơ quan quản lý áp dụng biểu giá điện kinh doanh thay vì giá điện sản xuất, chi phí vận hành của nhà đầu tư sẽ bị đội lên một con số khổng lồ, làm đảo lộn hoàn toàn phương án tài chính ban đầu và trực tiếp đe dọa đến tiến độ khởi công dự án.

Các doanh nghiệp FDI công nghệ cao luôn yêu cầu một lực lượng lao động có tay nghề và trình độ kỹ thuật vượt trội. Thực tế hiện nay, nguồn nhân lực đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của làn sóng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số tại thành phố vẫn rơi vào tình trạng khan hiếm, chưa bắt kịp nhu cầu phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp.

UBND TP Hồ Chí Minh cùng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp đã vạch ra những bước đi chiến lược, toàn diện nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư ngay trong giai đoạn nước rút cuối năm 2026.

Một góc KCX Linh Trung 1 nằm trên địa bàn phường Linh Xuân.

Đó là, chủ động tạo dựng không gian phát triển mới và chuẩn bị quỹ đất sạch. Thành phố đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch phân khu tại các KCN mới như Dầu Tiếng 1A, Bắc Tân Uyên 2, và Tân Lập I để hoàn thành phê duyệt ngay trong quý IV/2026.

Song song đó, các cơ quan chức năng đang tích cực hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho KCN Vĩnh Lập (giai đoạn 1 - 497,19 ha) và trình phê duyệt chủ trương đầu tư cho KCN Bình Dương Riverside. Việc Thành phố quyết định cho thuê hơn 7 triệu m² đất tại KCN chuyên ngành cơ khí vào đầu tháng 10 năm 2026 là minh chứng rõ nét cho cam kết sẵn sàng về hạ tầng đất đai để đón dòng vốn ngoại.

Đối với siêu dự án AI Factory, thành phố đã giao Sở Công Thương và Điện lực thành phố phối hợp rà soát, sớm đưa ra hướng dẫn thống nhất về giá điện sản xuất; trường hợp vượt thẩm quyền sẽ nhanh chóng phối hợp với Bộ Công Thương và EVN để giải quyết triệt để.

Với dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ, các sở ngành như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng được yêu cầu vào cuộc quyết liệt để bàn giao phần diện tích đất, mặt nước còn lại, giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và di dời lồng bè nạo vét mặt bằng, bảo đảm không để thủ tục hành chính làm chậm bước chân nhà đầu tư.

Thực hiện Kế hoạch số 243/KH-UBND, thành phố đã xử lý dứt điểm khó khăn cho 6/16 dự án tồn đọng, đồng thời lập 66 biên bản vi phạm và chấm dứt hoạt động đối với 4 dự án chậm triển khai. Việc kiên quyết thu hồi đất từ các dự án "ngâm" không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn mở ra cơ hội tiếp cận đất đai công bằng, minh bạch cho các nhà đầu tư quốc tế có thực lực tài chính mạnh.

Công nhân trong một doanh nghiệp FDI trong KCX Linh Trung 1.

Thay vì thu hút đầu tư tràn lan, thành phố chuyển dịch mạnh mẽ sang ưu tiên các dự án thuộc danh mục giai đoạn 2026 - 2030 với hàm lượng công nghệ cao, hạ tầng số, năng lượng sạch và chuyển đổi xanh. Thành phố đang kiến nghị Trung ương sớm ban hành quyết định giao thẩm quyền quản lý nhà nước toàn diện đối với Khu thương mại tự do và Khu logistics tích hợp để tạo ra cơ chế "một cửa, tại chỗ" thông thoáng nhất cho dòng vốn ngoại…