Dự chương trình có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Cùng dự có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn và đại diện một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và các đại biểu dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, nhấn mạnh những đóng góp của Đại học trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.

Hiện nay, Đại học Thái Nguyên có trên 130.000 người học và hơn 3.800 nhà giáo, cán bộ, viên chức; tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt trên 42%. Trong năm học vừa qua, toàn Đại học công bố 1.165 bài báo quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, phát biểu tại chương trình.

Cùng với hoạt động đào tạo và nghiên cứu, Trung tâm Đổi mới sáng tạo vùng đã đi vào hoạt động theo mô hình liên kết Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp. Đại học cũng đầu tư hơn 300 tỷ đồng phát triển đại học số.

Thời gian tới, đơn vị định hướng xây dựng đại học số, đại học xanh, phát huy vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo, phấn đấu vào nhóm 500 trường đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.

Phát biểu chúc mừng các thế hệ nhà giáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Đại học Thái Nguyên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực, kết nối nghiên cứu với sản xuất và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đồng chí khẳng định Đại học Thái Nguyên đã trở thành địa chỉ tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ yêu cầu phát triển của địa phương và vùng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu tại chương trình.

Sau khi tỉnh và Đại học Thái Nguyên ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030 vào ngày 15/5/2026, nhiều hoạt động phối hợp đã được triển khai. Các trường thành viên tham gia đưa tri thức đến cơ sở thông qua xây dựng thư viện số tại 92 xã, phường thuộc tỉnh, triển khai các chương trình chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học AI”.

Nhấn mạnh sự phát triển của Đại học Thái Nguyên gắn liền với sự phát triển của địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Đại học phát huy thế mạnh, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đại học Thái Nguyên.

Đồng chí mong muốn kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đại học Thái Nguyên ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu học tập của người dân, chất lượng nguồn nhân lực và yêu cầu giải quyết những vấn đề thực tiễn của tỉnh, của vùng.

Các đại biểu, giảng viên dự chương trình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đại học Thái Nguyên chú trọng đào tạo nhân lực trong những lĩnh vực tỉnh và vùng có nhu cầu như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn và tự động hóa. Đồng thời chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch; phát huy thế mạnh đào tạo y, dược để hỗ trợ hệ thống y tế cơ sở.

Tỉnh sẽ phối hợp với Đại học Thái Nguyên cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác bằng kế hoạch 5 năm và kế hoạch hằng năm, xác định rõ đầu mối, thời hạn và sản phẩm của từng nhiệm vụ; đồng thời phối hợp đặt hàng đào tạo, nghiên cứu khoa học theo nhu cầu thực tế.

Dịp này, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Trần Thị Thu Hà, Viện trưởng Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững, Trường Đại học Nông Lâm, được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

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Một tập thể và 12 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 5 nhà giáo, cán bộ quản lý được vinh danh Nhà giáo tiêu biểu năm 2026; 20 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.