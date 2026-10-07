Tiếp tục tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng vào lĩnh vực ưu tiên

Theo Phó Thống đốc, từ nay đến cuối năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục phải đối mặt không ít rủi ro. Các yếu tố bên ngoài, nhất là xung đột địa chính trị, giá năng lượng tăng cao và thời tiết cực đoan tiếp tục gây ra những tác động tiêu cực. Những biến động khó lường của tình hình địa chính trị và thương mại toàn cầu trong năm 2026 đang đặt ra một phép thử đối với sức bền của nền kinh tế thế giới.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, các nước sẽ cần giải quyết “nhiệm vụ kép”. Một mặt, tiếp tục củng cố khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế trước các thách thức về địa chính trị, biến đổi khí hậu, cũng như biến động trong hệ thống thương mại, chuỗi cung ứng. Mặt khác, tận dụng tốt cơ hội mà những động lực tăng trưởng mới mang lại, trong đó có làn sóng đầu tư vào công nghệ.

Trong nước, Phó Thống đốc nhận định lạm phát tiềm ẩn áp lực tăng trong bối cảnh độ mở nền kinh tế Việt Nam rất lớn, giá cả hàng hóa thế giới biến động do tác động của xung đột địa chính trị phức tạp, xu hướng gia tăng về bảo hộ thương mại, an ninh lương thực tại các quốc gia, lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ Nhà nước quản lý, biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan; nhu cầu vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh, tiêu dùng dự kiến gia tăng.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, trong những tháng cuối năm, NHNN tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen, bám sát mục tiêu, định hướng của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, những tháng cuối năm 2026, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Cụ thể, điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các NHTM; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay của thị trường và của từng TCTD; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của ngân hàng đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất tiền gửi và cho vay.

Cùng với đó, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế và trong nước, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Đối với điều hành tín dụng, NHNN tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng: tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế; tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

Tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cải cách hành chính và dịch vụ công trực tuyến, TTKDTM và bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng. NHNN cũng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thị trường vàng. Chỉ đạo TCTD tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả; quyết liệt xử lý nợ xấu, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh...