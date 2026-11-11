Tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh, thực thi pháp luật Việt Nam – Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tham dự Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam - Trung Quốc.

Phát biểu tại Đối thoại, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định, dưới sự định hướng chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng được củng cố, phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực, trong đó hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc giữ vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước và duy trì đà phát triển tích cực.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và đồng chí Khương Quốc Doanh, Giám đốc Học viện Cảnh sát đặc nhiệm, Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm.

Hai Bộ triển khai nhiều hoạt động trao đổi đoàn, phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các chuyến thăm, sự kiện cấp cao, duy trì cơ chế tiếp xúc giữa Cơ quan Đại diện với các đơn vị chức năng hai Bộ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, đặc biệt trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 4/2026), Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân đã đạt nhiều nhận thức chung quan trọng trong quan hệ hai Bộ.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng đồng chí Vương Dật, Hiệu trưởng Trường Đại học Công an nhân dân, Bộ Công an Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm.

Thời gian tới, trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi thông tin cùng quan tâm, mở rộng lĩnh vực hợp tác mới, đào tạo cán bộ, nghiên cứu chiến lược, an ninh mạng…, ứng phó với các thách thức an ninh chung, đưa hợp tác an ninh giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và đoàn công tác đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và đoàn công tác đã đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; làm việc với trường Đại học Công an nhân dân, Bộ Công an Trung Quốc và Học viện Cảnh sát đặc nhiệm, Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc nhằm trao đổi về các mô hình, chương trình đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ của các học viện, nhà trường Công an của Trung Quốc...