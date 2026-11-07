Tiếp tục tăng cường giám sát bữa ăn bán trú tại trường học

Giám sát khâu giao nhận thực phẩm tại Trường Mầm non Phương Liệt. Ảnh: CTV

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 7-11, liên quan đến phản ánh thịt lợn có biểu hiện bất thường được đưa vào bếp ăn Trường Mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt), địa phương đã lấy mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm, đồng thời triển khai các giải pháp chấn chỉnh, tăng cường giám sát nhằm bảo đảm an toàn bữa ăn cho trẻ.

Cụ thể, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của phường Phương Liệt đã kiểm tra, niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn, gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu. Việc lấy mẫu được thực hiện dưới sự chứng kiến của Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện đơn vị cung cấp thực phẩm và đại diện cha mẹ học sinh nhằm bảo đảm khách quan, minh bạch. Hiện, các bên đang chờ kết quả kiểm nghiệm để có căn cứ làm rõ vụ việc.

Trước đó, trong quá trình giao nhận thực phẩm ngày 4-11, một số phụ huynh phát hiện thịt lợn có biểu hiện khác thường. Theo phản ánh, phần thịt nạc có màu tái, mềm nhũn, bở; khi dùng tay ấn vào dễ dàng, không có độ kết dính như thịt thông thường. Phụ huynh đề nghị lập biên bản, yêu cầu đổi thực phẩm khác. Kết quả kiểm tra nhanh ban đầu với mẫu thịt hôm đó chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

Sáng 5-11, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường tiếp tục phát hiện thịt lợn do đơn vị cung ứng đưa tới có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan. Nhà trường đã không tiếp nhận, không đưa số thực phẩm này vào chế biến. Đơn vị cung ứng sau đó thay thế bằng thực phẩm mới ngay đầu giờ sáng nên bữa ăn bán trú trong ngày vẫn diễn ra bình thường.

Sau khi họp với đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường và phụ huynh thống nhất đề nghị thay đơn vị cung ứng thực phẩm. UBND phường Phương Liệt họp với các đơn vị liên quan, thống nhất dừng hợp đồng với đơn vị cung ứng cũ, nhà trường đã chuyển sang sử dụng thực phẩm của đơn vị mới.

Ngày 6-11, hoạt động bán trú diễn ra bình thường. Qua kiểm tra một số khâu tổ chức bữa ăn tại trường, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ghi nhận quy trình được triển khai đúng quy định tại thời điểm làm việc, có sự tham gia giám sát của các bên liên quan, trong đó có phụ huynh học sinh.

Để tiếp tục bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị UBND phường Phương Liệt tăng cường kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục; công khai thông tin về nguồn cung cấp thực phẩm, quy trình tổ chức bữa ăn; phát huy vai trò giám sát của phụ huynh và kịp thời xử lý các ý kiến phản ánh.