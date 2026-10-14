Tiếp tục tăng cường điều tiết giao thông tại cửa ngõ phía Tây

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng trực tiếp kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thi công khắc phục những vị trí mặt đường hư hỏng, bổ sung điều kiện đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao.

Tại nút giao Quốc lộ 14B - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, lưu lượng phương tiện lớn trong khi công trình cầu vượt vừa thi công vừa khai thác khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Những ngày mưa lớn, mặt đường lầy lội, phương tiện di chuyển chậm, có thời điểm ùn ứ kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại và hoạt động vận tải.

Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, dù đã nhiều lần phối hợp với các đơn vị liên quan tìm giải pháp, tình trạng ùn ứ vẫn còn do lưu lượng phương tiện lớn, công trình chưa hoàn thành và thời tiết bất lợi. Vì vậy, bên cạnh duy trì lực lượng điều tiết, đơn vị tiếp tục kiến nghị đẩy nhanh các hạng mục có khả năng giải tỏa áp lực giao thông. Theo đó, Phòng CSGT tiếp tục bố trí cán bộ, chiến sĩ bám sát hiện trường, điều tiết, phân luồng, hướng dẫn phương tiện; đồng thời trực tiếp kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thi công khắc phục những vị trí mặt đường hư hỏng, bổ sung điều kiện bảo đảm an toàn giao thông. Qua làm việc với Ban quản lý dự án và nhà thầu, lực lượng CSGT đã chỉ rõ những bất cập, vi phạm và đề nghị tập trung nhân lực, phương tiện, ưu tiên hoàn thiện các hạng mục có khả năng giảm ùn ứ, trong đó ưu tiên nhanh chóng hoàn thiện các điều kiện để tổ chức lưu thông tạm thời trên một nhánh cầu vượt Quốc lộ 14B theo hướng từ Cẩm Lệ đi Đại Lộc; đồng thời thảm nhựa mặt đường trên đoạn cao tốc qua nút để đẩy nhanh tốc độ phương tiện lưu thông qua tuyến.

Ông Trần Thanh Tân- Chỉ huy trưởng công trình tại nút giao này cho hay, cùng với việc khẩn trương hoàn thiện để tổ chức lưu thông tạm thời trên một nhánh cầu vượt Quốc lộ 14B, đơn vị cũng đẩy nhanh các nhánh rẽ phải từ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi về trung tâm TP và từ đường tránh Nam Hải Vân qua Quốc lộ 14B hướng về Đại Lộc. Khi các hạng mục này được đưa vào khai thác, phương tiện sẽ có thêm hướng lưu thông, góp phần giảm áp lực tại nút giao.