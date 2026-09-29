Tiếp tục tạm hoãn phiên tòa vụ tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong, hẹn xử lại vào ngày 13/10

Ngày 29/9, phiên tòa sơ thẩm được diễn ra đúng như trình tự. Tuy nhiên, do sức khỏe của đại diện hợp pháp cho người bị hại (bà Nguyễn Thị Hiền – đại diện cho em Nguyễn Ngọc Bảo Trân) bất ngờ chuyển biến xấu, không đảm bảo để tiếp tục tham gia tố tụng, người thân đã phải dìu bà ra khỏi phòng xử án và đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Sau hơn 2 giờ theo dõi, sức khỏe của bà Hiền vẫn không có dấu hiệu tiến triển tốt, khiến Hội đồng xét xử buộc phải đưa ra quyết định tiếp tục tạm hoãn phiên tòa nhằm đảm bảo quyền lợi và các thủ tục pháp lý cho các bên liên quan. Phiên tòa dự kiến sẽ được mở lại vào ngày 13/10 tới đây.

Bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4/9/2024, bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe tải di chuyển trên đường tỉnh 901 theo hướng từ Vàm Vòng đi xã Vĩnh Xuân. Khi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn trước đây, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long), tài xế Trung đã điều khiển xe lấn sang lề trái để vượt qua một xe bán tải đang dừng ở lề phải.

Đúng lúc đó, phần đường chiều ngược lại có các em học sinh 14 tuổi đang điều khiển xe đạp điện di chuyển. Thấy xe tải lấn làn nguy hiểm, em T.N.X.N đã kịp thời dừng xe lại. Tuy nhiên, xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Bảo Tr. điều khiển đi ngay phía sau, chở theo em L.M.N, không kịp xử lý đã va chạm vào đuôi xe của X.N.

Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long thông báo sẽ xét xử lại vào ngày 13/10 tới đây.

Cú va chạm khiến em Tr. và phương tiện ngã ra phần đường của mình và không may bị bánh xe trước bên trái của ô tô tải do Trung điều khiển chèn qua. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng, em Tr. đã tử vong cùng ngày do suy hô hấp cấp do chấn thương ngực kín.

Theo kết luận giám định, hiện tại Trung bị bệnh mất trí sau chấn thương não (theo phân loại bệnh quốc tế, Trung bị mất trí mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi).

Diễn biến phiên tòa xét xử tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Vĩnh Long tử vong sẽ tiếp tục cập nhật vào ngày 13/10 sắp tới.