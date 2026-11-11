Tiếp tục sụt giảm mạnh, giá dầu rơi xuống thấp nhất 2 tháng

Phiên ngày thứ Ba (10/11), chứng khoán Mỹ giảm điểm khi số liệu lạm phát cao hơn dự báo củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng tới, đồng thời làm dấy lên lo ngại ngân hàng trung ương này có thể mạnh tay hơn trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 157,86 điểm, tương đương 0,30%, xuống 52.231,89 điểm. S&P 500 mất 29,01 điểm, tương đương 0,38%, còn 7.520,93 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 187,26 điểm, tương đương 0,74%, xuống 25.065,87 điểm.

S&P 500 và Nasdaq trước đó đã có hai phiên tăng liên tiếp, phục hồi sau đợt bán tháo mạnh tuần trước do lo ngại các quy định của chính phủ có thể kìm hãm tốc độ phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu công nghệ thuộc S&P 500 giảm 1,4% trong phiên thứ Ba, trở thành nhóm diễn biến kém nhất trong 11 nhóm ngành chính. Áp lực lớn đến từ cổ phiếu Nvidia, giảm 5,4%, nâng mức mất giá trong hai phiên gần nhất lên 9,6%.

Cổ phiếu Nvidia chịu sức ép từ những lo ngại ngày càng gia tăng về tương lai của CEO Jensen Huang tại hãng sản xuất chip này, sau khi công ty mở cuộc điều tra nội bộ liên quan đến cáo buộc hoạt động gián điệp có sự tham gia của nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang.

Theo The Information, mối quan hệ giữa CEO Jensen Huang và Alice Huang đã tạo điều kiện để ít nhất 7,5 tỷ USD chip của Nvidia được vận chuyển thông qua các doanh nghiệp Trung Quốc.

Trong khi đó, chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm nhẹ hơn, mất 0,4% sau hai phiên tăng liên tiếp, trong bối cảnh biến động trên thị trường cổ phiếu AI gia tăng.

Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% trong tháng trước. Đây là tháng thứ ba liên tiếp CPI tăng từ 0,4% trở lên, cao hơn mức dự báo 0,3% của các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Reuters. Trước đó, chỉ số CPI tăng 0,6% trong tháng 9.

GIÁ DẦU THẤP NHẤT HAI THÁNG

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng trong phiên thứ Ba, sau khi các quan chức Mỹ hạ thấp khả năng tiến hành thêm các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, qua đó xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 năm qua. Nguồn: Trading Economics

Trong thời gian đầu phiên, giá dầu có thời điểm giảm hơn 3 USD/thùng, trước khi thu hẹp đà giảm sau khi quan chức an ninh hàng đầu Iran Mohsen Rezaei tuyên bố Tehran và Washington hiện không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào. Ông đưa ra phát biểu này trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al-Mayadeen thân Iran.

Đóng cửa phiên giao dịch trên thị trường London, giá dầu Brent giao hợp đồng tương lai giảm 1,08 USD, tương đương 1,2%, xuống 91,49 USD/thùng. Trên thị trường New York, giá dầu WTI của Mỹ hạ 81 cent, tương đương 0,9%, còn 86,04 USD/thùng.

Cả hai loại dầu chuẩn đều đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 31/8 trong phiên ngày thứ Hai liên tiếp, đồng thời tiếp tục nằm trong vùng quá bán theo các chỉ báo phân tích kỹ thuật.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông đã thông báo với các đồng minh thuộc Nhóm G7 rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và phong tỏa hải quân của Mỹ đang phát huy hiệu quả. Do đó, Tổng thống Donald Trump không cần triển khai các chiến dịch tác chiến quy mô lớn nhằm vào Iran.

Ông Rubio đưa ra tuyên bố này tại cuộc họp ở Paris giữa ngoại trưởng các nước G7 gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ, cùng đại diện Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, vào ngày thứ Hai, Tổng thống Trump cho biết ông dự định tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran sau lời kêu gọi từ một số quốc gia trong khu vực, trong đó có Thủ tướng Qatar tại cuộc trao đổi ở Nhà Trắng.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công tại Trung Đông vẫn tiếp diễn. Liên quân quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết đã đánh chặn các tên lửa do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn phóng về phía các thành phố của Saudi Arabia. Trong khi đó, Houthi tuyên bố các cuộc không kích của Saudi Arabia đã đánh trúng thủ đô Sanaa của Yemen.

Ở một diễn biến khác, quan chức Nga và Ukraine đã gặp nhau tại Abu Dhabi trong vòng đàm phán hòa bình đầu tiên kể từ tháng 2. Ngoại trưởng Rubio đánh giá cuộc gặp do Mỹ làm trung gian mang tính xây dựng, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Dù vậy, hai bên tham chiến vẫn còn cách biệt rất lớn về các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, hơn 4 năm rưỡi sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo số liệu của Mỹ, Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới trong năm 2025, sau Mỹ và Saudi Arabia. Các biện pháp trừng phạt được áp đặt sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, nhằm hạn chế dầu khí Nga tiếp cận thị trường toàn cầu, đã góp phần nâng đỡ giá dầu.

Do đó, bất kỳ thỏa thuận nào chấm dứt cuộc chiến cũng có thể tạo điều kiện để Nga gia tăng xuất khẩu dầu, qua đó tác động đến cán cân cung cầu trên thị trường năng lượng toàn cầu.