Tiếp tục sử dụng ma túy, cô gái trẻ phải trả giá bằng án tù

Sáng 23/10, TAND khu vực 6 - Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thu Thanh (SN 2002, ngụ xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ) về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thu Thanh (SN 2002, ngụ ấp Huỳnh Hữu Nghĩa, xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ) đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú theo Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 5/2/2026 của Chủ tịch UBND xã Mỹ Tú, với thời hạn 2 năm, từ ngày 5/2/2026 đến ngày 5/2/2028. Tuy nhiên, Thanh vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Thanh.

Cụ thể, ngày 4/3/2026, do muốn có ma túy để sử dụng, Thanh liên hệ với một thanh niên tên Sang thông qua tài khoản Facebook “Hứa cho vui”, đặt mua ma túy cùng bộ dụng cụ sử dụng với giá 400.000 đồng.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Sang mang ma túy đến giao cho Thanh tại nhà trọ Kiều Trang, thuộc ấp Huỳnh Hữu Nghĩa, xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ. Đến khoảng 18 giờ, Thanh lấy số ma túy vừa mua cho vào dụng cụ tự chế từ vỏ chai nhựa rồi dùng bật lửa đốt để hút. Sau khi sử dụng, Thanh vứt bỏ dụng cụ vào sọt rác.

Khoảng 15 giờ ngày 6/3/2026, Công an xã Mỹ Tú tiếp nhận tin báo về việc Thanh có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy nên mời đến làm việc và tiến hành lấy mẫu nước tiểu để xét nghiệm. Kết quả cho thấy Thanh dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Hội đồng xét xử.

Tại phiên tòa, Thanh thừa nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy một mình vào ngày 4/3/2026 tại nhà trọ Kiều Trang như nội dung cáo trạng truy tố.

HĐXX nhận định, mặc dù đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú, bị cáo vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách quản lý của Nhà nước đối với các chất ma túy, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, cần được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Thanh 2 năm tù về tội "Sử dụng trái phép chất ma túy".