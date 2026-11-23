Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn vừa ký Quyết định 3377/QĐ-BGDĐT về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026.

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Trước đó, ngày 19/11, Bộ GDĐT cũng có quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ vào Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp.

Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung cũng được sáp nhập với Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm và đổi tên thành Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Môi trường miền Trung. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/12.

Ngày 12/11, Bộ GDĐT cũng ban hành quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc vào Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội; sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Chế biến Lâm sản vào Trường Cao đẳng Cơ điện Nông nghiệp và Môi trường.

Ngày 9/11, Bộ GDĐT ban hành quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu vào Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Bộ GDĐT cũng sáp nhập Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/11.

Bộ GDĐT cũng có quyết định thành lập Phân hiệu Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V tại tỉnh Nghệ An trên cơ sở Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV.

Bộ GDĐT yêu cầu việc sáp nhập, tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động của các đơn vị diễn ra bình thường, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan; đồng thời ngăn ngừa tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính và tài sản.

Theo báo cáo của Bộ GDĐT, tính đến ngày 27/10/2026, cả nước còn 234 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giảm 110 cơ sở so với ngày 1/7/2025. Mức giảm này tương đương 31,97%, vượt mục tiêu tối thiểu 30% theo yêu cầu của Trung ương và Chính phủ.

Sau khi hoàn thành toàn bộ phương án sắp xếp, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dự kiến giảm tổng cộng khoảng 47,7% so với thời điểm 1/7/2025.