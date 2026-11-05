Tiếp tục rà soát, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật

Quang cảnh cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Vụ Công tác xây dựng VBQPPL cho biết, trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội tại Tổ và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, chỉnh lý dự thảo, tập trung vào 6 nhóm vấn đề lớn.

Thứ nhất, về cơ chế Chính phủ ban hành văn bản điều chỉnh quy định của luật, dự thảo bổ sung các điều kiện chặt chẽ, trong đó có yêu cầu được cấp có thẩm quyền đồng ý, có văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc Quốc hội không thể họp và đồng ý để Chính phủ ban hành nghị quyết. Trong thời hạn 1 năm, Chính phủ phải trình Quốc hội ban hành luật xử lý vấn đề đã được quy định tại nghị quyết.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng phát biểu kết luận.

Thứ hai, bổ sung vào khái niệm quy phạm pháp luật hai tiêu chí: “lặp đi lặp lại nhiều lần” và được áp dụng “trong phạm vi được xác định cụ thể”, nhằm làm rõ tính chất và phạm vi áp dụng của quy phạm pháp luật.

Thứ ba, rà soát quy định về nghị quyết của Quốc hội trong lĩnh vực tài chính – ngân sách. Theo đó, dự thảo bổ sung quy định việc xây dựng, ban hành nghị quyết về ngân sách hằng năm thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, không phải thực hiện thủ tục đề xuất vào Chương trình lập pháp hằng năm.

Thứ tư, bổ sung quy định Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ được ban hành nghị quyết để tạm ngưng, điều chỉnh hoặc kéo dài thời hạn có hiệu lực của VBQPPL. Việc sửa đổi, bổ sung VBQPPL vẫn phải thực hiện bằng VBQPPL.

Thứ năm, bổ sung trách nhiệm tham gia thẩm tra của 6 cơ quan thuộc Quốc hội, gồm Thường trực Hội đồng Dân tộc và các cơ quan phụ trách pháp luật, kinh tế - tài chính, quốc phòng - an ninh - đối ngoại, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ - môi trường.

Thứ sáu, bổ sung khái niệm “thủ tục hành chính” trong dự thảo Luật, xác định phạm vi điều chỉnh tập trung vào các thủ tục giữa cơ quan nhà nước với cá nhân, tổ chức, qua đó góp phần kiểm soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đại diện Vụ Công tác xây dựng VBQPPL phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ các nội dung còn ý kiến khác nhau để hoàn thiện dự thảo Luật VBQPPL, bảo đảm tính chặt chẽ, thống nhất và phù hợp với thực tiễn.

Đối với quy định chi tiết và nội dung giao quyết định theo thẩm quyền, Bộ trưởng lưu ý cần phân định rõ hai nội dung này, bảo đảm việc quy định chi tiết phải có nguyên tắc, khuôn khổ cụ thể. Những nội dung đã được thống nhất, không còn vướng mắc thì không tiếp tục chỉnh sửa. Đối với vấn đề thứ bậc hiệu lực văn bản và cơ chế áp dụng pháp luật, Bộ trưởng đề ngị đơn vị tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các phương án và lập luận thuyết phục, bảo đảm phù hợp với tinh thần chung của dự thảo, tránh thay đổi thiếu cơ sở.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, cần cân nhắc kỹ các nội dung Chính phủ đã trình, không tiếp thu, chỉnh lý theo hướng loại bỏ khi chưa có đánh giá và giải trình đầy đủ. Các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo, đồng thời chuẩn bị báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, tập trung làm rõ những vấn đề lớn, có lập luận và nội dung cụ thể, bảo đảm chất lượng trước khi trình cấp có thẩm quyền.